Cameroun: 150 logements sociaux en construction à Bafoussam

Quatre blocs de 48 appartements, de deux étages chacun, affichent fière allure au quartier Kouékong à Bafoussam, non loin du stade omnisports. On y ajoute deux villas, pour compléter l’ensemble à 50 logements sociaux, prêts à être occupés, relativement du programme gouvernemental de 10 000 logements et de 50 000 parcelles. Le chantier exécuté par le partenaire chinois, enregistre néanmoins des malfaçons, comme l’a constaté le ministre de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Jean Claude Mbwentchou, le 29 avril 2017, lors d’une mission interministérielle. Ces manquements se situent au niveau de la finition des menuiseries, du carrelage, et de la pose des plomberies sanitaires. «Il serait très important que la formation des corps de métier du bâtiment et de la ville soit prise au sérieux. Il faut que la maîtrise de la pose, de l’exécution des ouvrages soit prise au sérieux. C’est pour cela que le chef de

l’Etat a instruit pour qu’on ait des centres de formation aux métiers de la ville », réagit le Minhdu. Les conditions de cession, précise-t-il, sont en train d’être affinées : «Ce sont des logements sociaux, aidés, ça veut dire que le chef de l’Etat va prendre en charge la majorité des charges, les voies d’accès, l’eau, l’électricité, le téléphone. Mais, il faudrait que les uns et les autres sachent que ce ne sont pas des logements distribués », renchérit-il. Les jeunes et les femmes y seront privilégiés. Le tour du propriétaire s’effectue en compagnie du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koung à Bessike, et du secrétaire d’Etat au Minhdu chargé de l’habitat, Marie Rose Dibong. Sur le second site, contigu au premier, une entreprise marocaine s’atèle à ériger 100 logements inscrits dans le cadre du Plan d’urgence triennal. L’espace abritera aussi un centre de santé, un centre commercial, une école, des équipements de la police et de la gendarmerie, sur un ensemble de 5 hectares de terrain. Le chantier réalisé à 20% doit être livré le 31 décembre 2017. En réaction à une sortie du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Nzeté, qui estime que le gouvernement a abandonné sa ville, au regard de la dégradation de sa voirie urbaine, le Minhdu n’a pas manqué de marquer son étonnement. Avant d’inviter son interlocuteur à monter des projets et à les défendre.