Cameroun: Le ballet des DG des sociétés d'Etat

Il y a comme une instabilité subite dans les rangs des directeurs généraux des sociétés d’Etat. Après l’ART et la CAA, le jeu de chaise musicale a continué hier, lundi 14 juin 2017, dans le top management du Laboratoire national du génie civil (Labogénie) et du Parc national de Matériel de génie civil (Matgénie). Et, c’est le Labogenie qui a ouvert le bal des mouvements à la tête de ces deux structures techniques rattachées au ministère des Travaux publics. Au Labogénie, c’est une matinée très peu ordinaire ce mercredi 14 juin 2016 au siège de sa direction générale, sis au quartier Ekounou à Yaoundé. Même si les employés essayent de vaquer normalement à leurs occupations, il n’en demeure pas moins vrai que l’ambiance n’est pas celle des jours ordinaires, certainement du fait de l’annonce de la tenue d’une session extraordinaire du conseil d’administration de cette structure. Et, aux environs

de 9h 30 minutes, tous les invités non membres du conseil d’administration seront priés de libérer la salle du conseil, puis le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi et le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics en charge des routes, Louis Max Ahina Ohandja feront leur entrée, et la porte de la salle du conseil se referme derrière eux. Après un conciliabule d’une dizaine de minutes, tous les invités et les employés du Labogénie sont à nouveau invités dans la salle du conseil, le temps pour le Mintp, tutelle technique du Labogénie, de rendre publiques, les « très hautes instructions du président de la République », désignant M. Moufo Jean, nouveau directeur général du Labogénie. L’ingénieur polytechnicien âgé de 59 ans, jusque-là délégué régional du Labogénie pour le Littoral et le Sud-ouest, remplace ainsi Philippe Nouanga. Au nouveau DG immédiatement installé, le Mintp prescrit de redorer l’image de marque de la maison quelque peu écornée. « Le Labogénie, c’est l’organisme référentiel en matière de géotechnique non seulement au Cameroun, mais aussi dans la sous-région Afrique centrale. A cet égard, il va falloir développer les capacités techniques, les capacités managériales, et les capacités surtout logistiques du laboratoire qui doit à chaque fois donner des avis sur des questions géotechniques. Vous savez que nous sommes engagés dans un important programme infrastructurel, qui suppose chaque fois que l’on apprécie la qualité de l’infrastructure, la qualité du sol, ce sont des questions géotechniques qui nécessitent donc des connaissances particulières, et le président de la République en est bien conscient, il a donc décidé de donner une impulsion nouvelle à la gestion de cette importante entreprise », dira Emmanuel Nganou Djoumessi. Au siège du Matgénie dans l’aprèsmidi, c’est un plutôt une ambiance de fête, le tentes sont montées, la place de l’installation des nouveaux dirigeants est décorée, le personnel endimanché. Preuve que l’information a fuité, on connait certainement déjà le nouveau top management. Et, au bout d’une dizaine de minutes que durera le huis-clos tenant lieu de véritable conseil d’administration extraordinaire, Emmanuel Nganou Djoumessi dévoilera les noms des heureux élus. Il s’agit Jean Roland Daniel Ebo, ingénieur de génie-civil hors échelle, âgé de 55 ans, nommé par décret présidentiel du 14 juin 2017 comme président du conseil d’administration, en remplacement de feu Joseph Zambo, décédé. Et, au terme du conseil d’administration extraordinaire d’hier, d’autres responsables ont été désignés, notamment Désiré Abogo Ntang comme nouveau directeur général. Cet ingénieur de génie-civil, électromécanicien âgé de 54 ans, précédemment conseiller technique No1 au Mintp remplace à ce poste Niwa Long Othon, qui occupait ce poste depuis le 02 juin 2009. Le nouveau DG du Matgénie sera assisté de Gustave Ebong, comme DGA. Au nouveau top management du Matgénie, le Mintp prescrira la poursuite du processus de restructuration en cours dans cette entreprise a bénéficié en 2013 d’un don de 120 engins de génie-civil de la Chine. Mais aussi, il devra veiller au fonctionnement optimal des agences régionales du Matgénie au regard de la reprise des travaux d’entretien routier en régie. Et enfin, d’œuvrer pour la mise en valeur du nouveau statut du Matgénie, désormais établissement public administratif à caractère commercial.