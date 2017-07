Photogame: Vote des plus belles photos !

L’aventure continue sur photogame.prosygma-cm.com ! Depuis le 15 juin, les participations comptant pour le mois de juillet placé sous le thème de la « Femme africaine » se bousculent sur la toile et de nombreuses photos ont déjà été enregistrées, les unes plus charmeuses que les autres.

Nous vous invitons donc à apporter votre vote à la photo de vos rêves, afin d’élire la meilleure. Les résultats seront connus dès le 31 juillet. Cependant les participations comptant pour le mois d’août sont déjà ouvertes et nous vous prions également à venir massivement sur la toile tenter votre chance.



Le thème du mois de août : « La Santé »

Photogame revient en août avec le thème de la « Santé ». "Santé sans richesse vaut mieux que richesse sans santé", ne dit-on pas ? Alors vient vite sur la toile Photogame nous dire ce qu’être en bonne santé signifie pour toi et inscrit ton nom dans le livre d’or des lauréats ! Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées du 15 juillet au 14 août et les votes se feront du 15 au

31 août 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !