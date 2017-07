Cameroun - Budget: 35,5 milliards pour le carburant

Ce montant est en hausse de deux milliards et demi par rapport à l’année dernière, où ce chapitre s’établissait à 33 milliards. Cette augmentation est une petite surprise car les allocations de carburant sont une rubrique de largesses budgétaires où une plus grande rigueur n’aurait pas été inutile. Ici, le ministère de la Défense remporte la palme d’or avec 9,4 milliards pour ses soutes à carburant. Ce montant reste statique par rapport à l’année dernière. Au demeurant, le Mindef doit assumer les dépenses liées à la mobilité des moyens de transport dans la lutte contre Boko Haram et pour la sécurisation de la Région de l’Est. La présidence de la République s’accroche à la deuxième place avec 3,9 milliards, en hausse de 300 millions de FCFA. Cette année, comme l’année dernière et les autres avant, l’enveloppe de la présidence est supérieure à celle de la police, qui n’affiche que

2,9 milliards, bien qu’en hausse de 500 millions. La différence est d’un milliard de FCFA. On se demande par quelle gymnastique budgétaire la présidence de la République peut disposer pour sa consommation plus de frais de carburant que la police nationale et son parc automobile associé à ses interventions. C’est un vrai mystère au regard de la taille de garage de la police et de ses missions de sécurité publique. Dans la suite de ce top 5, on trouve le ministère de l’Agriculture, qui descend à la 4ème place avec 2,6 milliards. Contrairement à l’année dernière le budget carburant du Minader se situe après celui de la DGSN. Le ministère des Finances, avec plus de 1,5 milliard, entre dans ce cercle fermé grâce à une augmentation de 200 millions de son budget carburant. Avec 1,4 milliard de frais de carburant en 2017, le ministère de la Santé publique se rapproche du peloton de tête et se classe devant le ministère des Marchés publics et son enveloppe de 1,3 milliards de FCFA.1. Mindef: 9,4 milliards2. Présidence: 3,9 milliards3. DGSN 2,9 milliards4. Ministère de l’Agriculture: 2,6 milliards5. Ministère des Finances: 1,5 milliards