Cameroun: Le camerounais NKUMBE Ekaney désigné juge en Grande-Bretagne

21 places, et pas plus, étaient à pourvoir, c’est certainement parce que la compétence a primé tout autre critère que le camerounais NKUMBE Ekaney (le seul africain) est de cette liste du Judicial Appointments Commission. Cette instance britannique a en effet organisé, comme le recommande la tradition du système juridique du Royaume-Uni, un casting ayant pour cible d’éminents avocats dans l’optique d’en faire-pour 21 d’entre eux- des Deputy High Court Judges, entendez « des juges adjoints de leurs tribunaux de grande instance ». Ce sont quatre étapes qui précèdent la publication de cette liste ; les différents candidats passent tout d’abord aux tests de sélection, un rapport de réactivité est dressé par la suite, les rapports sont dépouillés au jour de la selection puis une consultation statutaire est menée avant la délibération. C’est dire que la route a été longue pour le natif du Cameroun ; c’est sans doute la

pertinence du combat qui est le sien à savoir, la défense des affaires ayant trait aux négligences chroniques, aux abus sexuels, aux blessures physiques et émotionnelles graves entraînant la mort d’enfants entre autres que tient sa sélection tant ils le distinguent. Nouvelle aventure donc pour NKUMBE Ekaney, qui dans sa spécialité - le droit de la famille- a débuté sa formation au Cameroun, à Bamenda notamment, avant de la poursuivre au Royaume-Uni. C’est le premier camerounais à être désigné (en 2011) avocat de la Reine. Il est actuellement membre d’une Garden court des chambres du droit de la famille à Londres et exerce conjointement à Bristol, Leeds et Manchester où se trouve son cabinet. Une fierté pour le Cameroun mais surtout pour sa mère Me NDOLO Ekaney dans les pas de qui il marche sans égarements, elle est en effet avocate, et exerce au Cameroun.