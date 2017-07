Cameroun - Mort de Mgr BALA: Les évêques portent plainte contre X pour assassinat

Après identification et récupération de la dépouille du défunt évêque de Bafia à l'hôpital général de Yaoundé ce 17 juillet 2017, la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun a révélé les dates des obsèques non sans indiquer qu'une plainte sera déposée incessamment contre X pour assassinat de Mgr Jean Marie Benoît BALA.

Après un peu plus de 47 jours qu'il ne l'avait plus vu, Alexis Benoît BALA n'a pas eu de peine pour identifier le corps sans vie de son oncle Mgr Jean Marie Benoît BALA dans la matinée du 17 juillet à l'hôpital général de Yaoundé. " je suis venu identifier le corps de mon oncle, j'ai vu , c'est lui ! " a-t-il rassuré. Ce que n'a pas contredit le collège des évêques présents à l'occasion ; la dépouille pouvait alors être récupérée. Il en a été ainsi avant que la conférence épiscopale nationale ne livre entre les lignes d'un communiqué signé de Mgr Samuel KLEDA (Archevêque de Douala et président du CENC) ce qui est prévu pour la suite. Les obsèques, qui seront organisées par l'église catholique, sont prévues se tenir les 02 et 03 août à Bafia, peut- on lire dans ce communiqué qui précise également que la

CENC entend se constituer partie civile en vue d'entamer une procédure judiciaire contre X, pour assassinat de Mgr BALA. À en croire la note, les évêques seront d'ores et déjà représentés dans cette affaire par un collège d'avocats qui vont œuvrer à lever le mystère au sujet de la mort de l'évêque de BAFIA.

Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com