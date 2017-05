Ligue de Football Professionnel du Cameroun: MTN Cameroon à l'action

C’est un retour dont on ne doute plus l’opportunité tant pendant 11 ans (entre 2002 et 2013) MTN avait déjà été le principal sponsor des compétitions locales de football au Cameroun, et de fort belle manière. On peut le corroborer avec la construction des stades municipaux de Mbouda dans la Région de l’Ouest et de Guider dans la Région du Nord en adéquation aux standards internationaux. Quatre ans après son retrait, l’entreprise n’en démord pas à son retour, elle tient toujours à ses principes de développement, de pérennisation du football des clubs (de première et de deuxième division), et d’amélioration des infrastructures sportives ; les 1 milliard FCFA, et pas moins, par an,-somme que MTN Cameroon entend investir selon les termes de la convention de partenariat conclue avec la Ligue- et qui seront alloués pendant 3 ans sont la preuve que le « nouveau » « Partenaire Officiel et Exclusif

du secteur des Communications électroniques et des services financiers mobiles » pour l’organisation du Championnat National de Première Division et du Championnat National de Deuxième Division rebaptisés respectivement MTN Elite One et MTN Elite Two caresse un projet qui fera date.Le classique Bamboutos de Mbouda vs Union de Douala top match de la 14e journée, a été choisi pour célébrer ce retour. Cette rencontre « symbole » a eu lieu le dimanche 14 mai 2017 au stade de la Réunification de Douala dès 15h30. Si elle s’est soldée sur le score de 2 :1 en faveur de l’union de Douala, c’est une victoire qui n’est pas loin d’être métaphorique car les difficultés qu’ont rencontrées les poulains de Joseph ATANGANA sont passablement la preuve que pour son retour MTN devra braver moult difficultés pour atteindre chacun de ses objectifs émanant du contrat signé avec la ligue de football professionnel du Cameroun le 11 mai 2017 à l’hôtel Hilton(Yaoundé).