Cameroun - Jean Louis BEH MENGUE : la descente aux enfers

Le tourment est décidemment continuel pour Jean Louis BEH MENGUE. S’il ne s’est pas lamenté de quitter la Direction de l’ART après 18 ans de règne, sa santé n’est pas olympique à l’idée de savoir qu’il devra solder ses comptes avec la justice après un bref passage ce 15 juin au TCS. Le communiqué faxé de la division des enquêtes du Tribunal criminel spécial (TCS) l’interdisant de toute sortie est à coup sûr le début de sa chute (proprement) tant il prélude un procès qui aura lieu dans quelques jours entre les murs de cette juridiction. Dans la mosaïque des dossiers à charge, il y a indubitablement l’octroie illégale en 2016 d’un titre transitoire à l’entreprise Vodafone, qui vient se greffer à celui de bien d’autres opérateurs exerçant au Cameroun, dont la liste a récemment été transmise-à la demande- au Ministre des Postes et Télécommunications. Il y a un peu

moins de quatre ans l’ancien Directeur Général de L'ART avait été reproché de graves fautes de gestion par le Conseil Supérieur de l’Etat (CONSUPE) ; sous sa direction, il avait été requis à l’entreprise Orange Cameroun de verser « 1 250 000 000 FCFA sur les 4 140 440 000 FCFA de pénalités infligées et d’investir le reste, soit 2 890 440 000 FCFA, pour le développement de son réseau téléphonique et à MTN de ne rien payer sur les 523 220 000 FCFA de pénalités dues et d’investir ladite somme pour le développement de son réseau téléphonique» des mesures prises en violation de la réglementation relative au recouvrement des créances de l’Etat, qui auront valu au Cameroun de perdre des parts importantes de deniers publics. L’éventail des soupçons qui pèsent sur l’ex-patron de l’Agence de Régulation des Télécommunications est large, il va en répondre dans les jours qui viennent (probablement lundi prochain) au Tribunal Criminel Spécial. Une juridiction d’autant plus spéciale à ce jours, car pas plus que le 07 juin 2017, soit un jour avant la destitution de Jean Louis BEH MENGUE, la dernière-née des juridictions camerounaises a eu un nouveau président, à savoir : Emmanuel NDJERE.