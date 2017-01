Cameroun: 376 sacs de faux ciment saisis à Douala

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana continue donc à prendre le pool du marché local. 237online.com Mardi dernier à Yaoundé, c’était autour des acteurs de la filière ciment de prendre part aux concertations commencées depuis le 10 janvier 2017, regroupant les acteurs de toutes les filières des produits de grande consommation et de première nécessité. Lors de la concertation de mardi dernier, le chef de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes au ministère du Commerce a indiqué que la gendarmerie nationale en collaboration avec la délégation régionale du Commerce pour le Littoral ont saisi pour destruction 37 tonnes de ciment de marques Dangote et Cimencam. La contrebande de ces deux marques de ciment a pris de l’ampleur dans les parties septentrionales du Cameroun et dans la région de l’Est. En ouvrant cette concertation, Luc Magloire Mbarga Atangana a précisé que « Le DG

des Douanes est venu à la demande des importateurs qui se plaignent qu’une partie du Nord et de l’Est est infiltrée par le ciment de contrebande, l’operateur est identifié à l’Est. » Il s’agirait de la société Mira dans la région de l’Est, bénéficiaire d’une société d’importation en transit pour la RCA qui écoule ses produits au Cameroun. Au moment où l’importation de ciment a été interdite depuis 2014-2015 par le gouvernement, le Mincommerce dit avoir aussi été saisi par sa hiérarchie pour le cas lié à la structuration du stade de japoma pour des faits similaires. Selon le représentant du DG des Douanes : « la direction générale des Douanes a procédé aux recoupements, il y a une volatilité importante, frauduleuse de ciment, des importations qui ne sont pas destinées aux marchés camerounais. Ce qui appelle la vigilance des autorités du Commerce et des Douanes, les actions doivent être prises par ces deux administrations ». Une telle situation suscite des actions concertées pour combattre l’introduction frauduleuse de ciment sur le marché camerounais. A propos de la taxation, les responsables des Douane estiment que c’est « une simple application de la loi, il s’agit de la taxation du clinquer et non de la hausse des prix, cela n’a aucun impact sur la structure des prix ». Pour le Mincommerce, le Ciment Dangote au Nord est vraiment de la contrebande. A cause de la porosité des frontières, il entre par motos, petits camions dans les savanes. La solution passe par la mise à la disposition des informations exactes à temps auprès des administrations du Commerce et des Douanes. Selon Monefong Charles Abessolo, Chef de la Brigade de contrôle et de répression des fraudes, « nous avons échangé dans le cadre d’une mission, ils ont une meilleure connaissance des points d’entrées, si la Douane donne le ok, nous sommes prêts à y aller à partir de ce jour ... ». La situation du ciment MIRA à l’Est est une réalité communiquée au chef de brigade par la gendarmerie de Douala après avoir saisi le ciment Dangote de contrefaçon. A Douala, l’opération Alcolie a permis de saisir plus de 500 sacs de ciment en deux mois.