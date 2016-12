ORANGE signe un nouveau partenariat de huit ans avec la CAF

Avec comme point de départ la Coupe d’Afrique des Nations Total (CAN) au Gabon en janvier 2017, Orange a renouvelé son partenariat avec la Confédération Africaine de Football qui inclut les éditions 2019 au Cameroun, 2021 en Côte d’ivoire et 2023 en Guinée Ce partenariat d’une durée de huit ans couvre également la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans Total (CAN U20), la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Total, la Ligue des Champions de la CAF Total et la Supercoupe de la CAF Total



La passion des supporters au cœur du partenariat

La Coupe d’Afrique des Nations Total est la plus importante compétition de football à travers l’Afrique et le Moyen-Orient. Orange a signé un nouveau contrat de huit ans en tant que Sponsor Officiel et partenaire CAF, renouvelant ainsi le partenariat couronné de succès lancé en 2008. Les services liés à ce partenariat

seront fournis par Lagardère Sports. Ce nouveau partenariat couvre :- Le tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations Total (2017, 2019, 2012 et 2023)- Le tournoi final de la CAN des moins de 20 ans Total (2017, 2019, 2021 et 2023)- La phase finale de la Ligue des Champions de la CAF Total (de 2017 à 2024)- Le tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Total (2018, 2020, 2022,2024)- La Supercoupe de la CAF Total (de 2017 à 2024)Bruno Mettling, Directeur Général Adjoint Groupe et PDG d’Orange Middle East and Africa, a déclaré : « Le football est la passion numéro un de nos clients en Afrique et au Moyen-Orient. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat, qui nous permet de partager avec nos clients les événements qu’ils aiment. Associé depuis près de 20 ans à de nombreuses sélections nationales africaines, Orange réaffirme son engagement dans le football africain.Par ailleurs, Orange contribue à de multiples initiatives comme la plateforme digitale Orange Football Club particulièrement populaire dans les pays dans lesquels nous opérons. » Récompenser les supporters en leur offrant des expériences uniques L’objectif principal de la stratégie sponsoring d’Orange, « Orange Sponsors You », est d’accorder aux supporters la reconnaissance qu’ils méritent en tournant les projecteurs vers eux et en les récompensant pour leur passion. Dans un premier temps au Mali, Orange doublera le volume de data* (* internet mobile) de ses offres afin de permettre aux amateurs de football de rester informés des dernières actualités. La Coupe d’Afrique des Nations Total est le plus grand événement sponsorisé par Orange en Afrique et au Moyen-Orient, et les supporters pourront vivre des expériences uniques, incluant :près de 30 000 places (dont 1 000 places pour la Coupe d’Afrique des Nations Total au Gabon en janvier 2017) seront offertes pour assister à des matches afin de récompenser les fans pour leur fidélité.exclusivité Orange, ce programme permettra au supporter le plus original d’être élu fan officiel du match à chaque finale.à chaque match, trois fans auront un accès privilégié pour assister aux échauffements d’avant-match des équipes.