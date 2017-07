Le cardinal George Pell, argentier et numéro 3 du Vatican, inculpé pour agressions sexuelles

L'argentier du Vatican, le cardinal australien George Pell, a été inculpé ce jeudi 29 juin pour des agressions sexuelles commises en Australie, a annoncé la police locale.

George Pell, le plus haut responsable catholique d'Australie et numéro trois du Vatican, avait été interrogé à Rome par la police australienne en octobre dernier à cause de ces accusations qu'il nie.

"La police (de l'État) de Victoria a inculpé George Pell pour des délits d'agressions sexuelles anciennes", a déclaré à la presse le commissaire adjoint Shane Patton. "Il y a de nombreux plaignants liés à ces accusations".



Le cardinal parle de "diffamation"

En conférence de presse ce jeudi au Vatican, celui qui exerce le rôle de trésorier du Saint-Siège a rejeté catégoriquement les accusations et annoncé qu'il rentrerait en Australie pour se défendre. "Je suis innocent, ces accusations sont fausses. L'idée même d'abus sexuel m'est odieuse", a-t-il déclaré, parlant de "diffamation implacable".

Le Vatican a accepté le "congé" du cardinal Pell sans exiger sa démission, dans un communiqué particulièrement élogieux.

Selon Shane Patton, l'ecclésiastique de 76 ans a été inculpé avec citation à comparaître. Il doit se présenter le 18 juillet devant le tribunal de première instance de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie, pour y être entendu.

Le policier n'a voulu répondre à aucune question, soulignant la nécessité de préserver l'intégrité de la procédure judiciaire. Il n'a pas non plus fait de commentaire sur l'âge des victimes présumées et le caractère pédophile des accusations, évoqué par la presse dans un premier temps.



Accusé d'avoir couvert des prêtres pédophiles

Les accusations contre le cardinal Pell ont émergé à la fin d'une longue enquête portant, à l'origine, sur les réponses institutionnelles apportées en Australie aux abus sexuels commis sur des enfants, demandée par le gouvernement en 2012.

Le cardinal Pell y est accusé depuis plusieurs années d'avoir couvert les actes de prêtres pédophiles en les aidant par exemple à changer de paroisse, explique Le Monde. Il avait été entendu trois fois dans ce cadre et a reconnu devant la commission d'enquête avoir "failli" dans sa gestion des prêtres pédophiles dans l'État de Victoria dans les années 1970.

Les enquêteurs se sont ensuite directement intéressés à lui. Deux hommes ont notamment porté plainte contre lui, l'accusant d'attouchements dans une piscine à la fin des années 1970. "Vous savez, sa main qui vous touche le sexe à travers le maillot ou le short. Et puis, petit à petit, ça devient la main dans le maillot", avait raconté l'un d'eux, aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, à ABC.

L'ecclésiastique avait été ordonné prêtre en 1966 à Rome, avant de revenir en Australie en 1971 où il avait gravi les échelons de la hiérarchie catholique. Il avait été choisi en 2014 par le pape François pour mettre davantage de transparence dans les finances du Vatican.



Avec Le HuffPost et AFP