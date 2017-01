Cameroun – « Problème Anglophone » : Des médias séparatistes voient le jour !

« Ambazonian Times » c'est le nom choisi pour un mensuel dont le premier numéro a été publié ce 02 janvier 2017 et qui sera désormais en vente dans les kiosques en Afrique du Sud, c’est la teneur d’une publication sur le blog de BONTEH ce 02 janvier 2017. Aucun doute ne plane pour ce qui est du choix du nom de ce journal, puisqu'on se souvient que « Ambazonia » est l'appellation que les adeptes du Southern Cameroons National Council (SCNC) souhaitent depuis des lustres concéder à l'État du Southern Cameroon à créer. « THE LOST OF IDENTITY » entendez « la crise identitaire », « POLICE brutality and torture » entendez « voracité des agents de Police et torture » « Questions for Mr BIYA », « questions pour M. BIYA » sont les grands titres de ce numéro. Entre les lignes de cette première sortie, un gros

plan est fait sur les remous sociaux notés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec un accent particulier sur les dégâts enregistrés à l’appui d’images choquantes. C'est à en croire le Blogueur, l’une des missions que s'est assignée le mensuel ; répertorier et exposer les discriminations et traitements fâcheux dont sont victimes les camerounais d'expression anglaise tant au Cameroun que dans les différentes ambassades du Cameroun. On peut tout de même lire au bas du titre du journal les inscriptions « The quest of federation or independence », « la quête de l’indépendance ou du fédéralisme », la preuve irréfutable d’une aspiration révolutionnaire de la rédaction. Le slogan the voice of the voiceless « la voix des sans voix » retenu pour ce journal vient corroborer le coté « journal action » que veut revêtir l’organe de presse. En clair, il a objectif de se positionner comme un promoteur du respect des droits et des libertés de l’Homme. Cette plateforme sera à coup sûr au service de la cause des anglophones, sans doute de ceux qui appellent de tous leurs vœux la sécession. Le journal lance par ailleurs un appel d'offre aux hommes de médias camerounais, indubitablement ceux d’expression anglaise, résidant au Cameroun ou à l'extérieur qui seraient intéressés par l’initiative.Dans la mosaïque de ces médias « bras séculiers » des revendications formulées par des habitants des régions Anglophones du Cameroun, on a un site web (créé depuis 2010), une page Facebook, un compte Instagram entre autres forums animés à plein régime et activement suivis. Ils ont des noms quasi-similaires avec la suite « Ambazonian », désignant la nationalité des acteurs pourtant camerounais pour la plupart. Ils s'occupent conjointement à la publication quotidienne d'informations africaines, surtout celles relatives aux « discriminations et torts infligés » aux camerounais d’expression anglaise.L’on se rappelle qu’au soir du 31 Décembre 2016 dans son adresse à la nation, le Président camerounais Paul BIYA a martelé « le Cameroun est un et indivisible ». La prolifération de ces tribunes d'informations avec la liste des « followers » qui va grandissante n'est elle pas une mauvaise réplique du discours du président de la république sinon un facteur de risque pour la sauvegarde de cette unité? ? La création d'une maison de presse en Afrique du sud chargée de produire exclusivement et majoritairement des nouvelles sur le Cameroun, n'est-ce pas là une confirmation des dires du chef de l'État lorsqu'il parle des velléités de manipulations étrangères ???Affaire à suivre…