Cameroun : La Banque mondiale souhaite que l'État supprime les avantages et les primes versées aux fonctionnaires

Dans le cadre d'échanges tenus ce 03 mars entre le Cameroun et la banque mondiale, à Yaoundé, la proposition de la suppression d'avantages de services et autres primes pour les agents de l'État a été faite et présentée par l’institution financière comme solution pour relever l'économie camerounaise.

On estime à 290 027 le nombre d'agents de l'État camerounais; ils bénéficient outre leurs salaires qui coûter au contribuable pour le courant de cette année la somme de 998,5 milliards de FCFA, de dotations en carburant et lubrifiant, d'indemnités de mission à l’intérieur et à l’étranger, des heures supplémentaires, des gratifications, des indemnités spécifiques, des indemnités forfaitaires de tournées et de risque, des indemnités de permanence, des primes de rendement, des primes pour travaux spéciaux entre autres. Ces primes sont évalués à des centaines de milliards de FCFA par an. Tout ce qui est à supprimer selon la Banque Mondiale qui précise par ailleurs que «Ces économies vont permettre à l’État de continuer de recruter».

Si elle peut paraître salutaire à l'apparence parce qu'elle permettra passablement à l'État de «passer la barre de mille milliards de FCFA de masse salariale en 2019 parce que ses effectifs augmentent de

7% l’an» comme l'indique Jean Marc Bikoko, le président de la centrale syndicale du secteur public, la mesure que propose la Banque n'est pas pour autant exempte de conséquences « Car il s’agira là d’une méprise de trop contre ces travailleurs qui, avec l’un des pouvoirs d’achat les plus bas de la région Afrique, ne se sont jamais remis de la baisse drastique (+ de 70%) de leurs salaires en 1993» S'époumone Jean Marc Bikoko.L'issue des échanges tenus ce 03 mars 2017 à Yaoundé n'est pas encore connue, et demeure le seul moyen de savoir quelle est la réponse des officiels camerounais à cette recommandation de la Banque Mondiale.Au Cameroun, La Banque Mondiale a mission d'appuyer le renforcement de la compétitivité dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications. Elle s’attache par ailleurs à améliorer le climat des affaires.Elle concourt également à améliorer la prestation des services dans le développement humain, la mise en place d’un système de protection sociale, développement local en privilégiant la modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités afin d’améliorer l’accès aux services de base