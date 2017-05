Cameroun: Des jeunes formés à la transformation du manioc en semoule

21 jeunes provenant des départements du Wouri et du Moungo, ainsi que de la région du Sud bénéficient depuis quelques jours d’une formation au Centre d’incubation pilote (CIP), département de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat (Ccima). Cette initiative, qui n’est pas la première, rentre dans la mise en œuvre du Programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes) dont le but est de promouvoir, au profit des jeunes, des entreprises agropastorales rentables, intégrées dans les chaines de valeur et créatrices d’emplois. Les projets de ces apprenants vont de la transformation du manioc en semoule, en "gari" ; de la fabrication de la farine à base du manioc, etc. La formation théorique et pratique va durer huit semaines et se déroulera en deux phases, selon les organisateurs. La phase théorique sera axée sur les modules de l’entrepreneuriat, éducation financière, l’éducation physique, l’élaboration du business

plan et la transformation (qualité, gestion de la production, etc.). Au menu de la formation pratique, indique-t-on, les futurs entrepreneurs apprennent l’étude de marché dans son environnement, un séjour chez le référent, la collecte des données dans son environnement, travail en groupe. Ces jeunes, apprend-on, une fois formés, sont suivis et accompagnés dans la recherche des partenaires financiers (banques) par le centre d’incubation. La finalité étant qu’ils puissent créer leur propre structure, afin d’employer d’autres Camerounais. C'est le cas de ces personnes formées entre 2010 et 2016 et dont une dizaine a été accompagnée par le programme Pea-Jeunes et la moitié d’entre elles ont monté leur business. En activité depuis juillet 2010, le CIP fabrique et commercialise dans les grandes surfaces (par exemple les boulangeries Meno, Saker et autrefois Echo marché) la semoule à base de manioc dénommée « Akwakwa ». Ce produit est également présent dans les pays de la zone Cemac comme le Tchad, en Europe et aux États-Unis. La Ccima a investi dans une extension d’un hectare du centre d’incubation à Bwadibo, un quartier situé non loin de Bonabèri à l'Ouest de Douala. Cette extension est due à l’étroitesse de l’usine actuelle, selon le Chef du CIP.