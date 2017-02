Cameroun: Les slippers, l’objet recherché de la saison

Une tendance du moment ! Les slippers sont les mocassins nouvelle génération. Même si elles sont toutes aussi confortables qu'à l'époque, elles ne se portent plus uniquement avec les pantalons. Les célébrités osent les slippers sur le red carpet avec une robe moulante ou avec un short en jean pour un style casual. A peu près comme des ballerines avec une jupe, un slim ou un legging, on évite le pantalon large si on veut éviter que notre tenue se transforme en pyjama. Ceux qui enfilent les slippers craquent pour l'effet boyish, avec un jean et une chemise en soie. Et pour un look so british. Dans les rues des villes camerounaises, les mordus de la mode ont trouvé moult astuces pour donner de la valeur à la chaussure. Premièrement avec un short destroy. Sur un slim noir, l'effet est tout aussi réussi comme nous le prouve Lindsay Kegne,

étudiante qui a opté pour le modèle léopard. Serges B. a misé sur la version cloutée portée avec une veste militaire. Ensuite, Ashley s'est procuré les slippers pompons qu'elle porte avec une chemise blanche et un pull couleur moutarde. Enfin, il y a celles qui les portent sur une robe. Ces petites merveilles, tout le monde se l’est arrachent. Mais, elles ne sont pas à la portée du premier portefeuille. Il faudra débourser à partir de 15 000 FCFA. En fonction de la coupe et de la marque, les prix peuvent aller audelà de 50 000 FCFA. Que ce soit à Yaoundé ou à Douala, on les retrouve dans les espaces marchands populeux, comme dans les magasins de luxe. Il y en a pour tous les goûts. Cloutés, à fleurs, à motifs animaliers, à pois, en cuir ou vernis. A l'origine, les slippers ont été fabriquées sur ordre du prince Albert, époux de la reine Victoria du Royaume-Uni. En effet, les slippers leur permettaient de se promener paisiblement et confortablement dans les couloirs du palais dans lequel ils vivaient. Encore un petit caprice de roi et de reine ! Les premiers modèles qui sont apparus étaient en velours sombre, avec une doublure en satin et une semelle en cuir et étaient parfois décorés de fil d'or ! La classe ! Il est donc clair et net que dans le temps, les slippers faisaient office de chaussons, avec en prime une touche de chic et de glamour.