Cameroun: Il tue son père au cours d'une bagarre à Guéré

Le drame est survenu le vendredi 27 janvier à Yorona, un village du canton de Savoussou dans l’arrondissement de Guéré. Une vive altercation oppose le nommé Ernest Ngabaïna âgé de 26 ans, étudiant en 2e année à l’Enieg de Yagoua et son père Golomma Djafna, 70 ans bien sonnés. Tout est parti la veille à partir de 19 h lorsque s’engage entre eux une discussion au sujet des frais de scolarité. Une bagarre acharnée s’engage entre le père et le fils armés tous les deux de bâtons. Le septuagénaire est atteint grièvement à la nuque au cours de cette bataille sans merci. Face à la blessure grave et au saignement abondant, Ernest Ngabaïna pris de panique fait recours au traitement traditionnel. Les soins s’étant avérés inefficaces, le vieillard succombe des suites de ses blessures le lendemain. Les voisins maitrisent le meurtrier présumé et le conduisent au poste de gendarmerie

de Bangana. Le chef de poste de gendarmerie, Djibrilla Moussa, accompagné du chef de centre de santé de Bangana et d’un représentant du Lamido du canton, descendent sur les lieux et ouvrent une enquête. La blessure mortelle provenant d’un objet contondant est constatée par le technicien médico-légal. En attendant d’être déféré devant les juridictions, Ernest Ngabaïna occupe pour le moment le mitard de la gendarmerie de Bangana. Golomma Djafna, père de nombreux enfants, a été inhumé samedi 28 janvier selon la tradition Massa dans son village Yorona.