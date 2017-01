Cameroun - Les revendications des anglophones sont légitimes selon Richard Bona

Richard Bona serait devenu un opposant farouche au régime en place et à l'ingérence de la France dans les affaires du Cameroun. Dans l'une de ses récentes réactions relatives à la crise dans les régions anglophones émises la semaine dernière, il déclare que la revendication qui consiste à réclamer le retour au fédéralisme n’est pas infondée non sans indiquer que l’idée de faire un référendum devant aboutir à l’unification du Cameroun est venue de la France au moment où le Cameroun était déjà unifié. Il s'avance d'ailleurs sur les raisons qui auraient motivées ce référendum de 1961 à l'initiative de la France «On a longtemps été dans le fédéralisme jusqu'au jour où on a trouvé le Pétrole du côté anglo... Du coup, un Référendum a été imposé à Ahidjo en 1972 par la France...», Se référant au statut de 1961,il soutient que la fête du 20 mai symbole de

l’unité nationale . À lui de préciser qu’un article de la constitution adoptée après la Réunification stipule que la forme de l’État ne changera pas et que toute modification sera irrecevable. Dans cette seconde réaction comme dans la première émise en début janvier 2017 relativement au même sujet , Le chanteur et musicien de renommée mondiale appelle de tous ses voeux les cadres camerounais à privilégier la voie du dialogue en lieu et place de la riposte militaire qui n'a d'effet que de radicaliser les manifestants . pour le citer ad literam il écrit «Mr BIYA, le dialogue est et reste l’unique solution. Votre solution de facilité à agir avec brutalité ne marchera pas...Will be no winners only losers in both sides...»