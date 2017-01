Cameroun - Adamaoua: 04 enfants enlevés à Ngan-Ha

C'est dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier 2017 que quatre adolescents âgés d’environs 9 et 16 ans, dont une fille ont été enlevés par des preneurs d’otages dans les villages Dougang et Yang, dans l’arrondissement de Ngan-Ha, département de la Vina. Selon les informations recueillies par le Jour auprès des autorités administratives et des forces de défense de la région de la région de l’Adamaoua, les preneurs d’otages sont arrivés avec une liste d’éleveurs parmi lesquels les nommées Alhadji Bello et Hamadjida. Sur place, les preneurs d’otages vont manquer leurs cibles principales. 237online.com Ces hors la loi vont abattre à bout portant un autre éleveur qu’ils accusent d’être l’informateur des forces de défense et de sécurité. « Ils ont dit à Alhadji que lui n’a pas l’argent et qu’ils sont venu le tuer. Et ils l’ont tué », témoigne un voisin. Une fois chez Alhadji Bello

absent, les preneurs d’otages vont ligoter ses deux enfants âgés de 9 et 14 ans. Ils laisseront un mot à l’endroit du chef de famille pour expliquer leur geste. « Ils n’ont pas demandé de l’argent. Ils ont dit que c’est parce qu’il est absent qu’ils partent avec les deux enfants. Ils ont promis ne rien faire aux enfants », a expliqué un membre de la famille joint au téléphone par le Jour. Une autre équipe des preneurs d’otages se trouvait au même moment au domicile du nommé Hamadjida. Ici, c’est l’une des filles de ce dernier ainsi que son frère cadet qui ont été enlevés. L’adolescente âgée de 16 ans et son petit frère de 11 ans ont été harponnés à la place de leur géniteur. Aucune revendication n’a été faite par leurs ravisseurs. Joint au téléphone par le Jour, le sous-préfet de NganHa a confirmé le rapt de quatre enfants puis l’assassinat d’un éleveur des villages Dougang et Yang, non loin du canton de Mbang-Foulbé. Selon lui, les éléments du Bir ainsi que ceux du Brim ont été déployés dans la zone. Ils ratissent depuis dimanche soir la localité. Lundi dernier, un hélicoptère de l’armée de l’air est venu en soutien aux troupes au sol a-t-on appris des sources sécuritaires.