Cameroun: Ce que le FMI pense de nos entreprises publiques

Dans un rapport rendu public en mars 2016, l’institution de Bretton Woods note que ces structures se caractérisent par une rentabilité faible, ont de plus en plus de contraintes de liquidité et sont fortement endettées.

Au moment où le Cameroun a conclu les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), pour un nouveau programme économique et financier, la question de la performance des entreprises publiques camerounaises sera sans aucun doute de nouveau remise au goût du jour. Et surtout qu’en ce moment, avec la rupture par le gouvernement camerounais du contrat d’affermage avec les marocains de la Camerounaise des Eaux (CDE), l’on évoque la possibilité de renationalisation de cette société. En 2015, le Fonds monétaire international avait commis une étude sur les entreprises publiques camerounaises. Le rapport, publié en mars 2016, établit les performances de ces structures sur la période 2009-2013. Selon les conclusions du FMI, le revenu net des entreprises publiques au Cameroun est le reflet de résultats nets modestes, huit des dix-sept entreprises affichant des pertes cumulées et une seule d’entre elles, opérant dans le secteur agricole, se maintenant constamment au-dessus du

point d’équilibre. Leurs résultats financiers s’étant généralement détériorés vers la fin de la période et le taux de rentabilité nette globale étant devenu négatif en 2012-2013. Le FMI cite en contre-exemple les cas de la compagnie aérienne nationale (Camair-Co) et la Société nationale de raffinerie (Sonara), qui ont accumulé des pertes totales de l’ordre de 0,5 % du PIB par an en 2012-2013, en raison surtout de facteurs propres à chacune, tels que, dans le cas de Camair-Co, les coûts d’investissement et, dans le cas de la Sonara, les moins-values de recettes à cause de la réglementation des prix intérieurs des carburants. La conséquence logique des faibles performances de ces entreprises est l’augmentation des subventions de l’Etat pour leur survie. Ainsi, ces subventions, selon le FMI, sont passées de 0,4 % du PIB en 2009 à une moyenne annuelle de 0,9 % du PIB en 2011-2012. Bien qu’elles soient largement réparties entre les secteurs, le FMI indique que celles-ci profitent essentiellement au secteur des transports et à celui des services d’utilité publique. Dans le même temps, le FMI relève une diminution des transferts budgétaires nets de l’Etat aux entreprises publiques en 2013. En raison, explique-t-on, d’une nette amélioration du recouvrement de l’impôt et de la baisse des subventions en faveur de certains secteurs, notamment le secteur de l’électricité et celui des transports aériens. Cependant, précise les FMI, les pertes continues de ces secteurs pouvant se prolonger pendant les périodes suivantes, les transferts après bénéfices sont un meilleur indicateur de la dépendance financière. Ils ont été en moyenne de 1,1 % du PIB par an en 2012-2013. Autre constat du FMI, les entreprises publiques au Cameroun ont de plus en plus de contraintes de liquidité. L’excédent brut d’exploitation, mesure de la partie du revenu tiré de la production qui rémunère le capital, a diminué de moitié depuis 2011, et les entreprises sont de plus en plus nombreuses à afficher des déficits bruts d’exploitation, peut-on lire dans ce rapport. Toute chose qui, selon l’institution de Bretton Woods, entraîne un fort endettement de ces entreprises, avec une accentuation des risques systémiques. Selon les données du FMI, l’endettement des entreprises publiques est passé de 8 % du PIB en 2009-2010 à 12,6 % du PIB en 2013. Même si une entreprise représente à elle seule près de la moitié de cet endettement, celui-ci s’est alourdi pour la majorité des entreprises. Le ratio dette totale/actifs s’est nettement accru et dépasse aujourd’hui 70%. En outre, six entreprises ont contracté des emprunts d’un montant proche ou supérieur à 80 % de leurs actifs. En même temps, les arriérés des entreprises publiques ont dépassé 2% du PIB en 2012-2013, constate le FMI.