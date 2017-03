Tentative de suicide à Bafang: Monkam Pascal, le mis en cause livre sa version des faits

Metae Emile, qui a tenté de se suicider le 6 mars dernier en tentant de se jeter dans le vide depuis un étage de l’hôtel La Falaise de Bafang est encore en vie. «Quand j’ai appris qu’il n’y avait pas de spécialistes à Bafang pour le prendre en charge, j’ai fait débloquer 500 000 F pour qu’il soit transféré à l’hôpital central de Yaoundé où il reçoit désormais des soins appropriés », affirme Pascal Monkam, PDG et promoteur des Etablissements Monkam, propriétaires de la chaîne des Hôtels La Falaise et de plusieurs autres activités au Cameroun et à l’étranger.

Cette magnanimité soudaine de Pascal Monkam tranche pourtant avec les faits qui se sont déroulés à Bafang le 6 mars dernier. Ce jour, à en croire les témoignages de nombreux témoins, Metae Emile s’est retrouvé sur le toit de l’hôtel La Falaise de Bafang avec une importante quantité d’essence qu’il a

déversé sur l’immeuble menaçant de l’incendier. Le stratagème va alors très vite se transformer en un véritable spectacle en présence de toutes les autorités de cette ville et d’une foule nombreuse parmi lesquels des hommes de médias.« juché sur le toit et menaçant de bruler tout l’immeuble, Emile Metae va alors engager des échanges avec la direction de l’hôtel la falaise et les autorités qui se trouvent eux au bas de l’immeuble à qui il réclame 1 million de Fcfa, ensuite deux, trois, jusqu’à 6 millions qu’il dit être l’équivalent de ses prestations non payées par Pascal Monkam », raconte Pierre Marie Keou, correspondant de Canal 2 à Bafang qui a assisté à la scène. Bien préparé, Emile avait pris la peine d’apporter avec lui un seau relié à une corde qu’il envoyait chaque fois en contrebas pour recevoir la somme demandée et ensuite le remontait pour empocher l’argent.Quelques temps plus tard, s’étant sûrement rendu compte qu’il était cerné de toute part aussi bien par la police, la gendarmerie et même des sapeurs pompiers partis de Bafoussam, Emile se rétracte et refuse même d’empocher l’argent. Il va alors tenter de quitter l’immeuble qui avait déjà été pris d’assaut par les forces de sécurité et va finalement s’accrocher à un climatiseur au niveau du deuxième étage de l’immeuble.« N’étant pas à Bafang, je me faisais raconter la scène au téléphone et donnais des ordres pour que tout se passe bien. C’est alors que j’ai demandé qu’on rassemble des matelas au niveau de l’étage où Metae Emile était accroché afin qu’il ne se fasse pas mal, si jamais il chutait. Ce qui est arrivé à un moment et il a été immédiatement transféré à l’hôpital de Bafang et après à Yaoundé », explique Pascal Monkam, qui soutient qu’il continue de payer ses soins à Yaoundé.Le PDG de la Société des Etablissements Monkam soutient qu’il n’a aucune dette avec Metae Emile qu’il présente comme son fils et à qui il a régulièrement payé la somme de 550 000F prévu pour la surveillance pendant trois mois de l’un de ces chantiers à Bafang. Metae est par ailleurs marié à une nièce de ce PDG avec qui il a quatre enfants.Le fait d’avoir aussi facilement accéder à la demande de Metae Emile charrie néanmoins des interrogations. Mais pour Pascal Monkam, sauver son hôtel et les nombreuses vies qu’un incendie aurait emporté justifie en sont les principales raisons. Bien plus « C’est le gouverneur de la région de l’Ouest qui au téléphone depuis Bafoussam nous a conseillé de céder à toutes ses réclamations pour éviter le pire et nous les avons respecté devant une foule nombreuse et les autorités de la ville de Bafang », complète Pascal Monkam, qui comme le Directeur de l’hôtel La Falaise de Bafang pense que Metae Emile doit souffrir de problèmes mentaux. « Cet enfant ne doit pas avoir avoir toute sa tête, car quelqu’un qui a toute sa tête ne peut pas faire ce qu’il a fait. Ce n’est pas avec le feu au risque de sa propre vie qu »on réclame une dette, même s’il avait une dette », conclu Pascal Monkam.Seules les enquêtes en cours permettront d’en savoir davantage et surtout le rétablissement de Metae Emile qui pourra alors donner lui aussi sa version des faits.