Cameroun : Zacharie NKWO n'est plus

Il est 8 heures et 45 minutes lorsque Zacharie NKWO émet son dernier son dans les murs du Mount Mary hospital de Buea, bien loin d’une cabine de reportage ou d’un studio radio, ces espaces qu’il a plus que conquis grâce à sa voix et son talent au fil de sa belle carrière. Aussitôt répandue, la nouvelle de son décès suscite beaucoup d’émotion. Son compagnon de carrière Abel MBENGUE est « abasourdi, consterné, parce qu’il y a quelques semaines il m’a appelé. Il m’a demandé si j’avais toujours une de nos photos à l’ancien palais de la république en compagnie du président d’alors [feu Ahmadou AHIDJO, ndlr]. Je lui ai dit Zac je vais chercher et lorsque tu seras à Yaoundé je vais pouvoir te satisfaire comme toujours… c’est la dernière fois qu’on échangeait au téléphone » s’est-il confié à la CRTV. Si elle a été marquée sinon impressionnée

à chaque occasion de suivre un match commenté dans la langue de Shakespeare par le regretté, la famille du sport et surtout du football camerounais est profondément affectée à l’idée de savoir que « Zac », la voix de stentor n’est plus. Sa plume et son timbre vocal ont eu de quoi mettre à moult reprises les auditeurs de Radio Cameroun aujourd’hui Cameroon radio television (CRTV) dans sa poche (1980 et 9990) ; c’est à travers sa voix et celle d’Abel MBENGUE que le peuple camerounais va vivre en son-comme si c’était en image- le déroulement de la biennale du football africain de 1984 à Abidjan (Côte d’Ivoire). C’est comme lui seul et son acolyte savaient le faire que l’annonce de la première victoire du Cameroun à la CAN 1984 est faite ; les belles fresques d’événements sportifs auxquels il a porté la voix du Cameroun, se comptent en grand nombre. Pour Abel MBENGUE « Zac était plus qu’un siamois, plus qu’un jumeau autour du micro sportif lors de nos reportages. Zac était pour moi un compagnon sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait s’appuyer en dehors du micro ; c’est pour tout cela qu’aujourd’hui je me suis dit : que me reste-il ? Mes souvenirs seront les pires moments de ma vie, car il n’y aura plus cette complicité joyeuse lorsque nous nous rencontrions. » . Cela ne fait aucun doute, Zacharie NKWO est des précurseurs du métier de reporter sportif dans notre pays tant il a inspiré et motivé bon nombre de jeunes à s’y lancer. Ce qu’a corroboré Simon LYONGA, journaliste sportif en service à la CRTV réagissant après la triste nouvelle. « Il a inspiré une génération entière et a donné à beaucoup l’envie d’être journaliste sportif. Il était quasi-inclassable et va demeurer inégalable. Il s’en va, mais laisse un grand héritage ». Alors qu’il était âgé de 68 ans et en passait la 15e après son départ à la retraite, le journaliste mondialement reconnu a tiré sa révérence ce 04 juin 2017, où il résidait jusque là au quartier Bokwango. Sa dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital générale de Buea.