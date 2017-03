Le Cameroun est le 3 ème ou 4 ème potentiel hydroélectrique du monde

Ce, en respectant notamment les droits des populations riveraines.

Hydromine envisage de construire un barrage d’une capacité de 1800 MW (Mégawatts) au Cameroun. Pourquoi votre choix s’est-il porté sur ce pays ?

Le Cameroun est le meilleur pays pour porter ce projet. Le potentiel de la rivière Sanaga est énorme. Le Cameroun a la double chance d’avoir une rivière qu’il contrôle entièrement, ce qui n’est pas le cas pour l’Ethiopie qui a un gros potentiel hydrographique, mais quand ils remplissent leur barrage, l’Egypte et le Soudan n’ont plus d’eau. Ici, on n’a pas ce problème. Ensuite, la Sanaga est une rivière avec un gros débit et beaucoup de dénivelés qui entrainent beaucoup de puissance (environ 6 000 MW). On est le 3ème ou 4ème hydropotentiel du monde ! Je dis bien du monde ! C’est une chose exceptionnelle. En Afrique, il n’existe que 2 dans ce cas-là : le

Cameroun et la RDC. Je dois remercier les autorités camerounaises. A commencer par la chef de l’Etat et monsieur le gouverneur de la région du Littoral, qui a été très impliqué dans le développement de ce barrage qui se trouve dans une région dont il a la charge. Lom Pangar est un grand réservoir d’eau de 6 milliards de m3d’eau que l’on peut utiliser.C’est de discuter avec toutes les parties prenantes. Aussi bien les institutions camerounaises que les populations locales et leurs représentants. Les standards internationaux disent que toutes les personnes qui perdent une propriété doivent se la faire remplacer à sa juste valeur. Il ne s’agit pas d’une valeur comptable et autre, il s’agit de pouvoir vivre de la même manière de la terre qui leur sera donnée. C’est pareil en ce qui concerne les lieux sacrés, les anciens cimetières et autres. Nous allons tout prendre en charge, pour que tout se passe bien à la fois en tenant compte des traditions et de l’environnement.Après cet atelier, la prochaine étape c’est la descente sur le terrain au mois de mars 2017, pour rencontrer les populations. Non pas pour négocier, mais pour discuter avec elles. Tout barrage est une opportunité pour le pays, mais il faut penser aux riverains et leurs enfants. Le Grand Eweng va apporter énormément de choses: l’électrification rurale, des écoles, du travail, etc. Une pêcherie, des industries et des usines seront construites. Tout ça est positif, mais il reste quand même que l’on pense à la terre qui va abriter tout ça. On ne peut pas couper un Camerounais de sa terre aussi banalement. Nous irons à la rencontre des populations, non pas pour négocier, mais pour expliquer ce que l’on fait un peu comme aujourd’hui (mardi 28 février 2017, NDLR). Mais également, parler en leur langue, c'est-à-dire en Bassa. Parler avec leurs chefs et autorités traditionnelles, pour voir quelles sont leurs attentes et ce que nous proposons et comment on peut s’organiser.