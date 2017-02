Cameroun - Douanes: Les ventes aux enchères ont commencé

Le désengorgement du port de Douala en vue d’une meilleure fluidité des échanges commerciaux et une amélioration de la compétitivité de notre économie ; l’optimisation des recettes douanières. Ce sont les deux principaux objectifs de la vente aux enchères lancée le 17 février 2017 au parc Socomar par la Douane camerounaise. Une première journée qui a vu affluer des centaines d’acheteurs, déçus de s’être déplacés pour « seulement » onze véhicules, lancement oblige. Toutefois, ils peuvent revenir trouver la voiture de leurs rêves, dès jeudi. Selon Tafauh Yombi, rapporteur général de cette vente, une cinquantaine de quatre-roues pourraient être vendus pour cette semaine. Sur un ensemble estimé provisoirement à 2000 voitures. Des véhicules qui ont dépassé les 90 jours de séjour dans l’enceinte portuaire. Ce sera pareil pour les marchandises conteneurisées, dont la vente se fera à la place de l’Udeac. Pour cette deuxième catégorie, Tafauh Yombi évalue à

600 containers la part destinée aux ventes aux enchères. Une part qui ne concerne pas les containers en transit. Concernant ce cas précis, le rapporteur général explique : « Nous avons adressé des correspondances aux directeurs généraux des douanes du Tchad et de la République centrafricaine. On leur a donné trois mois. S’ils n’enlèvent pas leurs containers, passé ce délai, ils iront dans la vente aux enchères. Que ce soit pour les véhicules ou pour les marchandises conteneurisées, aucune durée de l’opération n’a été fixée. Elle mettra le temps qu’il faudra pour liquider tout le stock ». Pour Andomo Elanga, commissairepriseur de la vente aux enchères des marchandises conteneurisées, la note du Dg des Douanes camerounaises, autorisant l’opération, comporte deux points importants sur lesquels il convient d’insister afin d’éviter certaines incompréhensions observées lors des précédentes ventes aux enchères. Premier point : les marchandises qui ont déjà acquitté les droits et taxes de douanes, mais qui n’ont pas encore été enlevées. Elles seront vendues. « Mais la nouveauté c’est que le directeur général a précisé qu’il y a un compte dépôt et consignation qui a été ouvert au Trésor public où sont consignés ces droits et taxes. De telle manière que les propriétaires ont un délai de deux ans pour réclamer le remboursement de ces fonds ». Deuxième précision : les ventes sont publiques. Le cas des ventes de gré à gré n’est autorisé exclusivement que par le ministre des Finances et le directeur général des Douanes.