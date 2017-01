Cameroun - Détresse: Âgée de 4 ans, elle souffre d'un cancer

Son état est alarmant. Voilà déjà près de cinq mois qu’Eunice est internée au pavillon Hemato-Oncology de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé. A son chevet, sa mère et son père Serge Mbakop ne la quittent pas du regard. 237online.com De temps à autre, la jeune femme de 31 ans tient la main de sa fille comme pour se rassurer qu’elle respire toujours. Allongée dans son lit de malade, Eunice, le ventre ballonné et les membres inférieurs et supérieurs amaigris, semble à priori souffrir d’une simple carence alimentaire. Que non ! Selon le diagnostic des médecins, la fillette de 4 ans est atteinte de la Lymphome folliculaire, communément appelée cancer du sang. « Au début de sa maladie elle pesait 20 kg, actuellement elle en est à 14...», indique la mère d’enfant le regard larmoyant. D’après celle-ci, le mal d’Eunice a débuté il y a environ six mois. «

Tout a commencé au mois de juillet 2016. Ma fille souffrait de la grippe. Nous lui avons donné des médicaments pour calmer son mal. Ensuite, elle a commencé à présenter des signes de fatigue. Elle ressentait de la peine à respirer. Nous l’avons conduit au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé (Chu), où elle a immédiatement été mise sous oxygène », raconte la maman de la petite Eunice. Les multiples examens prescrits vont alors révéler qu’Eunice souffre d’une pneumonie. Malgré le traitement qui lui est administré, l’état de santé de la petite fille continue à se dégrader. De nouveaux examens sont prescrits. Ce sont les résultats de ceux-ci qui révèlent finalement le véritable mal de la gamine qui est tout de suite trasnférée à la fondation Chantal Biya. « Depuis notre arrivée ici, Eunice est pratiquement à sa 20ème poche de sang...Nous sommes à 80 000 FCfa de dépense journalière. Elle a fait une première chimiothérapie qui nous a coûté 1 300 000 FCfa. Nous sommes à plus de 4 000 000 FCfa de dépense depuis le début de sa maladie. Actuellement il faut entamer une deuxième chimiothérapie...Nous sommes à bout. Nous n’avons plus de vie. Nous avons usé toutes nos épargnes. Nous avons fait des prêts de part et d’autre... Nous ne voulons pas perdre notre enfant. C’est notre première fille. Nous avons besoin d’aide s’il vous plait », implore la mère en sanglot.