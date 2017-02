Cameroun - 08 mars 2017 : le thème déjà officiel

« Les femmes dans un monde de travail en mutation : planète 50-50 d’ici 2030 » C’est le thème de soubassement la célébration du 08 mars 2017 au Cameroun. Conjointement avec cette annonce, Marie-Thérèse ABENA ONDOA a informé le grand public que les inscriptions pour la participation au défilé du 8 mars ont débuté et s’achèvent le 3 mars prochain. Les points d’inscriptions sont également connus. Pour ce qui est des organisations féminines, les inscriptions se font dans les délégations d’arrondissement et les centres de promotion de la femme et de la famille qui se trouvent dans le département du MFOUNDI, concernant toujours la région du centre, les administrations publiques, parapubliques et privées, les services diplomatiques et les organisations internationales devront le faire aux portes 207 et 220 des services centraux du MINPROFF.

Pas osé de croire que le décor du 8 mars 2017 est d’ores et déjà trahi. La

fête de la femme se célébrera à fond bleu et rose et a son thème, dont l’annonce a tout d’une cerise sur le gâteau. Nombreuses sont en effet celles des femmes qui se sont déjà taillées chacune le Kaba-Ngondo aux découpes qui ne manquent pas de quoi retenir l'attention autour d'elles ; l’étoffe étant en vente sur toute l’étendue du territoire depuis mi-janvier 2017. Mais il reste qu’elles doivent également s’approprier ce thème rendu public, question d’en dégager l’opportunité et surtout la mission dans laquelle il les engage.Pour l’heur les réunions préparatoires en prélude à la manifestation se font de plus en plus importantes, assurément pour son entière réussite.