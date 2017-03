Cameroun - Jean Claude TSILA : « Il faut que l'ordre public soit préservée en tout temps »

S'exprimant au micro de nos confrères de la CRTV ce 14 mars 2017, la préfet du département du Mfoundi a indiqué que que la menace sécuritaire que représentait le conflit dans les rangs du Tonnerre Kalara Club est la principale raison de la suspension prononcée à l'endroit de l'équipe non sans en préciser les implications.

Bien qu'il soit Suspendu, « nous ne déclarons pas le TKC personna non grata », si Jean Claude TSILA reconnais par cette assertion que la porte de la Ligue professionnelle de Football Elite 1 reste ouverte au Tonnerre Kalare Club , il précise que l'équipe ne pourra la réintégrer le tournoi que si certaines conditions sont remplies. « Nous souhaitons juste qu'on nous présente un seul Tonnerre Kalara Club » ce qui devra passer , précise le préfet, par une résolution juridique et par l'autorité compétente de ce conflit qui n'en finit pas.

C'est en effet à la suite d'un assez étrange scénario qu'est survenue la suspension prononcée par le préfet à l'encontre du club mythique de Mvog ADA. Alors qu'il était prévue le week-end dernier une rencontre entre Botafogo FC et le TKC , ce sont deux équipes distinctes qui ont répondu à l'appel au nom de Tonnerre,

bramant chacune sa légitimité. Aux dires du préfet, les deux collectifs respectivement sous la férule du Général Pierre SEMENGUE et de Onambele ZIBI ont tout d'abord formulé des correspondances à lui adressées avec le même objet, « une meilleure prise en considération des moyens de sécurité appropriés afin d'éviter tout trouble à l'ordre public. » Conscient de l'enjeu sécuritaire dans la circonstance,« J'ai saisi mes collaborateurs de la police et de la gendarmerie afin qu'un dispositif sécuritaire important soit déployé au stade militaire de Yaoundé. Ce que nous avons fait ». Les deux tendances ayant chacune leurs « gros bras », il n'a pas été facile de maintenir l'ordre au stade .Eu égard de cette grogne qui tournait passablement au drame, le préfet du département du Mfoundi a instruit au sous-préfet de Yaoundé 3, présent sur les lieux , d'empêcher la tenue de la rencontre; une décision qui a pu être observée sans dégâts majeurs malgré la farouche opposition des plus téméraires. Un exploit qui tient « au professionnalisme de nos forces de l'ordre » a-t-il martelé.Voilà qui a valu au Tonnerre Kalara Club d'être suspendu , aucune date ne filtre pour ce qui est de la levée de la sanction. Un terrain d'entente entre les deux parties reste donc la meilleur, sinon, la seule carte à jouer pour rejoindre la ligue qui se doit dérouler sans menacer l'ordre publics.