Tony Smith, Le Camerounais du président Français

Confident du chef de l’Etat français. Tony Smith fut aussi membre de son équipe de communication aux côtés de la Sénégalaise Sibeth Ndiaye et du Franco-Béninois Jules Armand Aniambossou. Sur son compte Facebook, le natif de Douala invitait d’ailleurs ses amis virtuels à voter pour l’ancien candidat. « Je compte sur vous pour me rendre l'ami d'un Président! Engagez-vous avec la France En Marche, et Votez Emmanuel Macron », peut-on encore lire sur sa page.

Dans un entretien paru récemment dans les colonnes d’un quotidien de la place, édition du 5 mai 2017, Tony Smith confiait avoir discuté avec le successeur de François Hollande sur le financement de l’industrie en Afrique. Compte tenu de ses accointances avec le nouveau président, on ne serait pas surpris de voir l’ancien employé de Boeing et Microsoft aux Etats-Unis - formé à l’école américaine - figurer parmi les conseillers du nouveau locataire du palais

du faubourg Saint-honoré.Contrairement à ce que l’on pourrait penser en écoutant son nom, Tony Smith est bel et bien un Camerounais de souche. Lorsqu’il vit le jour en 1984, son père lui donna le nom de son bel oncle, un Américain appelé Adam Smith. Un signe du destin indubitablement, puisque c’est aux Etats-Unis d’Amérique que ce fils de greffier en chef à la cour d’appel de Douala, a amassé en moins de quatre ans, les fonds qui lui ont permis de mettre sur pied en avril 2011, la société Limitness Electronic. Une entreprise de droit camerounais établie à Douala et spécialisée dans la conception et la fabrication des équipements électroniques comme les tablettes tactiles, les Smartphone et les téléviseurs.Rien ne prédisposait pourtant ce natif de Douala à faire carrière dans le monde de l’informatique. Même après l’obtention de son baccalauréat en mathématiques (série C), il entame des études en droit sous l’influence de son père dans le but d’exercer plus tard un métier de juriste. Sans avoir terminé son premier cycle à l’université de Douala, Tony décide de partir pour les Etats-Unis en 2002 à l’âge de 22 ans. Avec le soutien de l’un de ses oncles résidant au Canada, il s’installe dans la ville de Seattle, dans l’Etat de Washington. Moins d’un an plus tard, il revient au Cameroun suite à quelques difficultés financières, avant de repartir en 2005, armé de plus d’expérience. Le jeune homme s’inscrit alors à l’université de Seattle et obtient, en 2008, un Master of business management and Executive leadership.Tony Smith entame sa carrière professionnelle à Boeing. Il s’occupe du placement des caisses sur une ligne d’assemblage d’avions. Après sixmois, il quitte cet emploi pas assez rémunéré à son goût pour rejoindre Microsoft, la puissante entreprise de communication de l’américain Bill Gates, qui trône à la tête de la plus grosse fortune mondiale. Il y assume plusieurs postes dont celui de manager du support technique de Xbox, mais aussi de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Par la suite, il va gérer et ce jusqu’à sa démission en 2011, la stratégie de marque du géant de l’informatique, en manageant le département de productivité des affaires (Business productivities online).Son passage à Microsoft a été marqué par sa témérité et son ardeur au travail. «J’ai battu le record de l’employé qui a le plus travaillé en temps supplémentaire à Microsoft et il y a les documents qui l’attestent», lance-t-il fièrement. Recruté en qualité de temporaire et payé à 24 dollars l’heure à ses débuts, il progresse d’un département à un autre grâce à l’influence de son travail. Au point de gagner 95 dollars (environs 47 000 FCFA) l’heure, à la fin de son emploi en 2011. Son objectif est simple : gagner rapidement beaucoup d’argent pour développer ses projets. Courageux et téméraire, l’ancien étudiant de la faculté de droit de l’université de Douala va réaliser l’exploit de travailler 140 heures par semaine, soit 20 heures par jour.Pendant ce travail d’heures supplémentaires qui s’étalait sur une période de six mois suite au lancement d’un nouveau produit, il a pu gagner jusqu’à 143 dollars (71 000 FCFA) l’heure. Cette manie lui a même valu quelques soucis avec l’Etat de Washington. Ce dernier ne permettant pas qu’un employeur laisse son employé travailler plus de deux shifts (12 heures) sans arrêt.C’est dès son retour aux Etats-Unis que Tony Smith intègre en 2006 les milieux de l’électronique et rejoint l’Association américaine de l’électronique (AAE). Grâce à son activité, il représente cette structure en Afrique et organise avec quelques groupes locaux, des missions de délégation d’affaires pour participer au Confirmer Electronic Show (CES), l’évènement annuel qui regroupe tous les leaders et professionnels de l’électronique dans le monde. Ses adhésions à la CEA et à la CES l’ont d’ailleurs amené à créer, en 2007, sa première entreprise dénommée « Smith Corporation ». C’est elle qui assure depuis lors la représentation de Limitness Electronic dans le monde. C’est aussi à partir d’elle qu’il a pu acquérir son expérience dans le domaine de l’électronique.En début d’année 2011, le Camerounais préside la session du Forum mondial de l’électronique qui se tient à Las Vegas aux Etats-Unis sur le thème : «La responsabilité sociale des entreprises». Les 140 participants à cette rencontre étaient issus de tous les continents. Parmi eux, on comptait, à côté des associations européennes d’électroniques, l’Association coréenne d’électronique (ACE) qui regroupe les sociétés Samsung et LG. Mais aussi, la Japan Eletronic Association ou la Indian Telecommunication Association. Au cours des entretiens avec les représentants des sociétés Samsung et Sony, Tony Smith se voit proposer de devenir le représentant de certaines grosses marques en Afrique. Mais il refuse cette offre alléchante après une mûre réflexion. «Je me suis rendu compte que ce sont des entreprises en plus qui viennent exploiter l’Afrique avec des produits très chers et inadaptés à notre marché», se justifie-t-il.Il décide alors de mettre en œuvre le concept de Limitness Electronic, sur lequel il réfléchissait depuis plus d’un an. Pour se consacrer entièrement à son projet, il démissionne de Microsoft. Grâce à ses économies, ses cartes de crédit et des prêts obtenus auprès de certaines banques, il réunit le capital nécessaire pour démarrer son activité. Les produits conçus par son entreprise ont été présentés pour la toute première fois à Yaoundé au Cameroun en 2011 lors de la 4ème édition du salon de l’entreprise et de la PME ‘’Promote’’. Il s’agissait des tablettes tactiles 3G vendues à l’époque à 199 000 FCFA l’exemplaire. Aujourd’hui, sa structure emploie près de 600 personnes dans 24 pays au monde dont 17 en Afrique.