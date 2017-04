Cameroun: Un marché pour quatre cimentiers

En quelques années, le nombre de cimenteries est passé d’une seule à quatre. (Cimencam du groupe français Lafarge, Cimaf du groupe marocain Addoha, la cimenterie Dangote de Douala, Medcem du groupe turc Eren Holdings), grâce aux nombreux investissements réalisés dans le secteur. Avec cette nouvelle donne, les groupes cimentiers ont décidé, soit de construire une nouvelle usine, soit d’étendre celle déjà existante. Ainsi, le groupe Dangote, contrôlé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote annonce en juillet 2015 la construction, dans la banlieue de Yaoundé, la capitale camerounaise, de sa seconde cimenterie dans le pays après celle de Douala (capitale économique), d’une capacité de production de 1,5 million de tonnes. Le chantier va démarrer dans quelques mois pour un investissement évalué à 150 millions de dollars, soit 88,7 milliards de FCFA. « Et ce après que nous ayons finalisé l’indemnisation intégrale des populations. C’est une phase à laquelle nous attachons

une grande importance. L’usine pourra voir le jour un an après »,affirmait récemment Daniel Ate, Marketing & Communication Manager chez le distributeur. Avant Dangote Cement Cameroon, c’est la Cimenterie du Cameroun (Cimencam) qui avait posé la première pierre à Nomayos, près de Yaoundé d’une nouvelle usine de production à 28 milliards de FCFA. La troisième après celles de Douala et de Figuil, dans la région du Cameroun. Ce projet annoncé depuis 5 ans devait bénéficier des exonérations fiscalo-douanières allant de 5 à 10 ans, ainsi que le prévoit la loi de 2013 portant incitation à l’investissement privé en République du Cameroun. D’une capacité de 500 mille tonnes par an de ciment de type Cem II 42,5, l’unité dont les travaux de construction ont finalement démarré le 16 mars 2017 est construite sur un terrain de 16 hectares. A côté de ces grosses entreprises, la Société Mira Company pointe peu à peu le bout de son nez. Cette structure veut construire une cimenterie d’une capacité d’un million de tonnes au Cameroun, soit un investissement d’un montant total de plus de 32 milliards de FCFA. Selon les prévisions des porteurs du projet, cette nouvelle unité de production de ciment permettra de créer environ 1 600 emplois.