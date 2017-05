Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ?

Vincent Onana sort tout souriant de la salle des rencontres B to B. Le jeune entrepreneur vient de participer à un entretien avec un groupe d’investisseurs canadiens présents au Cameroun dans le cadre du Forum international sur l’économie numérique. L’entretien d’une vingtaine de minutes a tourné autour du projet qu’il porte depuis quelques mois. A savoir la tablette numérique éducative « Teachmepad », conçue en matériau local et rechargeable à l’énergie solaire. Une occasion pour le promoteur de montrer l’impact du projet, le niveau de développement actuel et ses besoins pour sa concrétisation. Vincent Onana est à la recherche d’un investisseur pour financer l’usine de montage de ses tablettes. Le projet semble avoir captivé ses interlocuteurs, puisqu’ils ont promis de le recommander à des diplomates en fonction au Cameroun pour un financement. Le forum international sur l’économie numérique est ainsi lancé depuis hier au Hilton hôtel, été jusqu’au 17

mai 2017. Un pool d’entrepreneurs sélectionnés rencontrent des investisseurs lors des séances B to B. Dans une autre salle, d’autres investisseurs tiennent des réunions d’affaires avec des institutions nationales porteuses de projets dans le secteur du numérique pour un éventuel partenariat. Le salon professionnel du numérique qui se tient sur trois jours voit foisonner des startups, pépites de l’économie numérique du Cameroun. La principale attente de la plupart des jeunes entrepreneurs ici est le financement des projets. C’est le cas des cofondateurs de Loumad Invest, une startup qui opère dans la conception des spots publicitaires et films d’animation. Ils s’attendent à bénéficier d’un accompagnement en formation. Pour leur première rencontre B to B, les deux cofondateurs ont eu un entretien avec Jean Patrick, un investisseur ivoirien dans le secteur des serveurs et data base. Un entretien qu’ils ont jugé fructueux en termes d’expérience. Ils ont également reçu la promesse des appuis en termes de réseaux. Autre startup présente au salon du numérique, Voila Moi, qui est une plateforme de promotion musicale. Son promoteur, Alain Yondjeu, espère obtenir un financement pour développer la plateforme et une subvention en connexion internet. Faciliter la mise en œuvre des partenariats entre les institutions, les porteurs de projets camerounais, les entreprises nord-américaines et les investisseurs nationaux et internationaux. C’est l’objectif visé par le forum international sur l’économie numérique. Les partenariats nués au cours de cette rencontre devront contribuer au développement de l’économie numérique, conformément aux axes du Plan stratégique de l’économie numérique afin d’augmenter la contribution au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020, la création d’emplois directs de 10 000 en 2016 à 300 milliards en 2020. L’ambition à court terme est de faire du Cameroun, un leader technologique en Afrique. Le Cameroun mise sur des axes précis, à savoir la télémédecine, l’enseignement à distance, les modes de financement, les infrastructures, le cadre juridique. Selon Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et télécommunications, l’enjeu est de créer un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique.