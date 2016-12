Cameroun - Relance: Deux avions pour Camair-Co à 11 milliards

Les responsables de la Cameroon Civil Aviation Authority sont formels : « La Compagnie nationale Camair-co n’est pas en cessation d’activités ». Du côté de Camair-Co, tous les responsables de la communication donnent le même écho. 237online.com « Plusieurs vols ont été annulés pour des raisons techniques mais nous continuons de desservir Douala, Yaoundé et Garoua ». Information du reste par diverses confirmée sources aéroportuaires qui attestent des décollages et des atterrissages d’un avion de type Atr-72 loué pour les besoins du transport des équipes engagées dans la dernière coupe d’Afrique de football féminin. L’appareil appartenant à Regourd Aviation restera seul en ligne, jusqu’à la reprise des vols de toute la flotte de Camair-Co, clouée au sol ici et là, pour diverses raisons. En effet, Le Jour a appris que les deux MA 60 de fabrication chinoise et leur unique équipage revenu d’un recyclage attendent encore les certifications de la

Ccaa. Une équipe conjointe Camair-Co-Ccaa devrait se rendre en Chine dans les prochains jours, pour résoudre un différend lié au module de servicing chinois qui ne serait pas conforme aux normes de l’autorité aéronautique camerounaise. Le sort des deux appareils Boeing cloués au sol en raison de dettes locatives, a été autrement scellé. Le contrat d’une durée de sept, sans possibilité de révision, conclu par l’équipe de lancement de la compagnie, a été contourné grâce à une faille détectée par l’équipe actuelle dirigée par Ernest Dikoum, le directeur général de Camair-Co. Suite à quoi, le propriétaire des deux 737-700 a accepté l’enveloppe de 11 milliards de Francs Cfa mise sur la table par la partie camerounaise. Une réunion informelle du Conseil d’administration de Camair-Co tenue entre le 9 et le 10 décembre a accepté le principe de cette acquisition qui devrait être effective avant fin janvier 2017. Tout en reconnaissant la passe difficile et la zone de turbulence qui secouent Camair-Co en ce moment, les employés ont été informés du déblocage des fonds destinés à la relance des activités. En effet, le chef de l’Etat a autorisé le décaissement des premières tranches de la somme de 60 milliards de Francs Cfa allouée à la mise en œuvre du plan « Boeing ». Depuis vendredi dernier, l’immeuble Camair à Bonanjo a fait peau neuve, pour accueillir Camair-Co et son personnel. Fini le loyer de 17 millions de Francs Cfa payé tous les mois à Akwa. L’Etat du Cameroun a par ailleurs transféré à Camair-Co tout le parc immobilier de l’ex Camair. « Avec toutes ces bonnes nouvelles, nous espérons tenir parce que le budget de fonctionnement hors opérations a été consolidé à 16 milliards de Francs Cfa sur 2017.