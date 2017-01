Cameroun - Est: Un homme se suicide à Bertoua

C’est vraisemblablement à l’aube de l’an 2017 qu’il a décidé de mettre un terme à ses jours. D’après le récit des riverains, ce père de quatre enfants, originaire d’Oku, dans le Nord-Ouest, s’est pourtant présenté chez le chef du village Koumé-Goffi, à l’occasion de la fête du Nouvel an. Il a discuté avec un notable ce jour-là, sans lui confier son problème, lié à la mort de son frère, dont il est accusé d’être la cause. Constatant que Kensum répond aux abonnés absents depuis la fête du 1er janvier, Sa Majesté Ngatio Dawa engage des recherches. 237online.com Le 17 janvier, les odeurs pestilentielles émanant de la rivière Koumé attirent l’attention des passants qui découvrent ainsi les restes de Kensum. Dans sa chambre passée au peigne fin, une lettre d’adieux et une somme de 52 000 F est trouvé. La police a tout récupéré pour exploitation. Il travaillait dans une plantation,

appartenant au sieur Néné Moses avec trois autres compagnons, dont son frère d’Oku, victime d’un malaise qui a fini par l’emporter le 22 décembre dernier près d’Ayos, alors qu’il était en partance pour Bamenda. A peine les obsèques de ce dernier terminées, voilà qu’Emmanuel K. N est déjà accusé par le village d’être à l’origine de la mort de son frère. Il reçoit des appels incessants et menaçants du village. Cette péripétie, il la raconte dans sa lettre découverte à Koumé. Le disparu y nie ces allégations villageoises. Il décide en conclusion de suivre le chemin de son père, qui s’était aussi suicidé.