Cameroun - Decentralisation: Près de 84 milliards reversés aux collectivités en 2015

Peu à peu, la décentralisation devient effective au Cameroun. Cela s’apprécie à travers certains de ses principaux piliers que constituent la mobilisation des ressources et le financement des projets communaux. Selon le rapport annuel 2015 du fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom), 83,77 milliards de FCFA ont été versés aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) au titre des impôts communaux soumis à péréquations (ICSP), c'est-à-dire des impôts centralisés par le Feicom et redistribués aux CTD selon une clé de répartition qui prend en compte différents facteurs, dont leur contribution à ces revenus. Ces impôts sont constitués des centimes additionnels communaux (CAC), de la redevance forestière annuelle (RFA), du droit de timbre automobile (DTA), de la taxe de développement local (TDL) et du droit de timbre sur la publicité (DTP). Globalement, le Feicom a enregistré des recouvrements de 116 milliards de FCFA. Ces ressources ont été réparties répartis entre deux

catégories de bénéficiaires, notamment les CTD qui ont reçu 83,77 milliards de FCFA et le Feicom qui a empoché 32,25 milliards de FCFA. Les ressources issues des ICSP connaissent une progression de 15,32 milliards de FCFA, soit 22,39% par rapport à l’exercice 2014 où elles se chiffraient à environ 68,45 milliards de FCFA. Selon le rapport, cette augmentation traduit les bonnes performances du Feicom dans la mobilisation des ressources. A titre illustratif, les données présentées dans le document montrent que les ressources totales mobilisées par le Feicom au cours de l’année 2015 sont de 148,3 milliards de FCFA alors que les prévisions de l’exercice étaient de 138,33 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 107,2%. Par rapport à l’année 2014, il se dégage également une hausse de 20 milliards de FCFA, soit environ 16%. Le rapport indique également que 95 milliards de FCFA ont été mobilisés au titre des CAC alors que l’entreprise tablait sur des prévisions de 86,5, ce qui fait un taux de réalisation de 110%. Le rapport indique également qu’au cours de la même période, le Feicom a financé 270 projets dans 189 CTD à travers le territoire national, dont 9 communautés urbaines (CU), 128 communes et 22 communes d’arrondissements (CA), pour un montant global de 20,5 milliards de FCFA, concernant différents secteurs. Au plan de la répartition de ces financements, les communes tiennent le haut du pavé avec 14,8 milliards de FCFA, soit 72% du total, suivi des CA avec près de 3,3 milliards, soit 19,6% et des CU qui ne concentrent que 1,7 milliard, représentant environ 8%. En examinant la nature des projets bénéficiaires des financements, on se rend compte que les concours financiers du Feicom ont une forte orientation sociale. « Les projets non générateurs de revenus représentent 77% du montant avec 15,7 milliards, suivi des avances de trésoreries, 13%, soit 2,65 milliards et des projets générateurs de revenus, 10%, soit 2,16 milliards.