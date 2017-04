Le ministre centrafricain de la Défense nationale, Joseph YAKÉTÉ, en visite au Cameroun

Il est 12h34 minutes lorsque Joseph YAKÉTÉ et sa délégation sont accueillis ce 16 avril 2017 à l'aéroport international de Douala par les autorités administratives du Littoral. Après un peu plus de 15 minutes d'échanges avec des officiels de cette région, l’émissaire de Faustin Archange TOUADÉRA met le cap sur Yaoundé.

Dans la capitale politique, Il est prévu que le ministre centrafricain de la défense nationale ait une séance de travail avec son homologue camerounais , Joseph BÉTI ASSOMO. S'il est évident qu'ils se pencheront amplement sur les stratégies à mettre en place pour un meilleur renforcement de la coopération sécuritaire qui existe entre les deux pays, le cadre centrafricain visitera en outre certaines structures du ministère de la défense.

Cette visite de Joseph YAKÉTÉ est avant tout la matérialisation de la volonté du président Paul BIYA et son homologue centrafricain Faustin Archange TOUADÉRA de redynamiser le dispositif sécuritaire

de la RCA, tant le Cameroun est le principal pourvoyeur de soldats à la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique (Minusca). Des partenaires de la RCA (qui peine à recouvrer la stabilité depuis lors) le Cameroun s'illustre comme le plus constant et le plus fidèle ; on se souvient encore de la mission conjointe à laquelle ont participé en septembre 2016 Joseph Beti Assomo et Lejeune Mbella Mbella -respectivement ministres camerounais de la Défense et des relations extérieures- à Bangui, dans le cadre de la coopération militaire et diplomatique entre les deux pays voisins. C'est sans compter le flux de marchandises qui transitent dans les deux sens via le corridor Douala-Bangui entre autres canaux d'échange. Autre précision pas des moindres, le Cameroun est l'un des premiers pays dans lesquels s'est rendu le président centrafricain-en mai 2016- après son accession à la magistrature suprême.Il à noter qu'en filigrane de cette tournée qui prendra fin ce 19 avril, le long de la frontière que le Cameroun -dans sa région Est- partage avec la RCA, plusieurs effractions attribuées aux bandes armées centrafricaines sont notées côté camerounais, avec le cortège de prises d’otages, de coups de vol entre autres bavures qu'elles induisent. Voilà qui représente une sérieuse menace pour l'avenir de la coopération riche Cameroun-RCA.