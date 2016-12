Cameroun: Nouvel échec des négociations avec les enseignants à Bamenda

Hier, mardi 27 décembre 2016, les représentants des divers syndicats conviés à la négociation avec les émissaires du gouvernement ont quitté la salle des travaux vers 14h, trois heures après le démarrage de ceux-ci. 237online.com Comme si de rien n’était, le comité interministériel a continué ses activités, sous la présidence de Paul Ghogomu Mingo, le directeur de cabinet du Premier Ministre. Rencontrés en ville où ils ont pris leurs quartiers, les syndicalistes décrivent le mauvais climat qui a entouré les travaux, dans les services du gouverneur. « Après le propos introductif du président du comité que nous avons tous apprécié, il ne nous était plus possible de rien dire », accuse Afu Stephens Kwah, président de la Peattu, le syndicat des enseignants de la Prebysterian Church of Cameroon (Pcc). Paul Ghogomu a notamment reconnu la part de responsabilité du gouvernement dans la crise actuelle, avant de citer quelques réalisations

apaisantes : la subvention de 2 milliards à l’enseignement privé, le recrutement en cours de 1000 enseignants techniques entièrement bilingues, l’intégration des instituteurs et professeurs contractuels des cuvées 2001 à 2005 et l’organisation en 2017 du forum national de l’éducation, sensé résoudre tous les problèmes en suspens. « C’est le temps du dialogue, l’heure est à la paix », a souligné Paul Ghogomu, qu’accompagnaient Ernest Ngalle Bibehe, Youssouf Adjidja Alim et Jacques Fame Ndongo. Seulement, les choses se gâtent lorsque le ministre de supérieur l’Enseignement prend la parole, pour répondre aux récriminations faites par les enseignants. « Comme à son habitude, il a voulu démontrer que les enseignants anglophones n’ont pas raison de revendiquer. Il a dit que toutes les statistiques sur la francophonisation de leur école sont fausses et a commencé à présenter les siennes. A aucun moment, il n’a laissé la possibilité aux syndicalistes présents de suggérer les pistes de solutions qu’ils avaient pourtant », regrette Ayeah Emmanuel K. Ngam, président de la Battuc, le syndicat des enseignants de la Cameroon Baptist Church. Selon d’autres, ils ont été pris en otage dans la salle de réunion. « A un moment, nous avons remarqué qu’on a fait libérer la cour. Toutes les portes ont été fermées et devant chacune d’elles, on a placé un policier lourdement armé ». Les enseignants se plaignent de séquestration. Le président les rassure. Ils demandent une heure de concertation et fondent dans la nature.Les services du gouverneur avaient les allures d’un camp militaire. De farouches éléments du Gso et du Gpign patrouillaient. Les entrées étaient prohibées. Certains journalistes, indésirables à l’occasion, étaient tenus à bonne distance des négociateurs. Même ceux qui ont eu le privilège de recevoir un badge ont été priés de libérer les lieux, après la cérémonie d’ouverture. Hier, Bamenda ressemblait à une terre d’occupation. Si entrer par l’Ouest était possible après des manœuvres d’intimidation, les autres voies d’accès à la capitale du Nord Ouest ont fait l’objet d’un filtrage strict. La gare routière de Up Station était vide. Des patrouilles pédestres, parfois conduites par le sous-préfet en personne, des drones dans le ciel, des camions anti-émeutes étaient bien visibles. Des renforts en hommes et en moyens continuaient de se faire, en mijournée, à partir de la route de l’Ouest. « C’est de l’intimidation exagérée », regrette une enseignante qui officie à Bandjoun, à l’Ouest, et qui est venue suivre les travaux. Les observateurs avertis prédisaient un imbroglio, au début des travaux. La veille, le « consortium de la société civile du Cameroun anglophone » (Crcsc), regroupant des associations d’enseignants et d’avocats, avait commis un communiqué posant des préalables à cette rencontre. « Le gouvernement a décidé de nommer des représentants des enseignants. (Ils) doivent choisir eux-mêmes ceux-ci tel que demandé au cours d’une précédente réunion ». Me Felix Nkongho, Dr Fontem A. Neba et Wilfred Tassang trouvent que « la région du Sud Ouest a été systématiquement écartée. (...) Les secrétaires à l’éducation de la Pcc, des Eglises Baptiste et Catholique de cette région doivent être intégrés ». Plus est, « tous les ressortissants de l’ancien West Cameroon qui ont été kidnappés ou arrêtés à Bamenda et à Kumba doivent être relâchés sans condition et retourner auprès de leurs familles avant le début des travaux ». En salle, Paul Ghogomu a accepté d’intégrer les représentants du Sud Ouest. « Les personnes arrêtées ne relèvent pas de ma compétence », a-t-il expliqué. « Comment pouvons-nous négocier en sachant que les avocats qui pouvaient les défendre sont en grève ? », interroge un syndicaliste. Pour n’avoir pas respecté les clauses de ce communiqué, qui prescrivait la déportation de la négociation avec les avocats à Buéa, les avovats grévistes ont retiré leur confiance à Me Harmony Bobga. Réunis en session extraordinaire dans son dos à Bamenda, des membres de la Nowela reprochent à leur leader une rencontre avec Baba Danpullo dans son antre de Ndawara et le déplacement sur Yaoundé.