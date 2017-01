Cameroun - Crise sociale: Les caciques de la cause anglophone

Dans un communiqué daté du 4 janvier 2017, alors que le gouvernement se demande à quoi va ressembler la journée du 9 janvier 2017 dans la partie anglophone du pays, le Consortium de la société civile anglophone du Cameroun, mieux connu sous l’appellation Cameroon civil society consortium, a la réponse. «Le Consortium de la société civile anglophone du Cameroun lance un appel à la population du Cameroun occidental (régions du Nord-ouest et du Sud-ouest) à se lever comme un seul homme pour observer une journée de grève le lundi 9 janvier 2017. A cet effet, enseignants, avocats, élèves, conducteurs de taxi, conducteurs de moto, opérateurs économique et tout le monde doivent rester à la maison le lundi 9 janvier 2017 et garder à l’esprit que notre grève continue». Comme décrit dans ce communiqué, les régions anglophones présenteront des visages de villes mortes toute la journée du 9 janvier. Pas

de taxis dans les rues, commerces fermés et les quelques enseignants qui ont repris le chemin de l’école vont attendre les élèves en vain toute la journée. Le gouvernement qui a affirmé pendant plusieurs jours qu’il avait pris des dispositions pour que les cours reprennent en ce jour de rentrée du deuxième trimestre va simplement constater le contraire. Les ministres des Enseignements secondaires et de l’éducation de base arrivés pendant le weekend avec l’espoir de faire mentir les syndicats grévistes vont écouter leur séjour face à l’échec. Mardi 10 janvier, la vie va reprendre en partie son cours normal dans les régions anglophones. Les commerces vont rouvrir et l’activité économique reprendre. Mais les élèves seront toujours invisibles dans les écoles. La veille un autre communiqué du même consortium a levé le mot d’ordre pour la ville morte, mais maintenu la grève. «Toutes les écoles- de la maternelle à l’université- resteront fermées jusqu’à ce que les populations du Cameroun occidental reçoivent des solutions satisfaisantes aux problèmes d’exclusion, de marginalisation, d’abus, de développement des infrastructures, d’emploi et de garantie de protection de la part du gouvernement». «Voix du peuple» A chaque fois, au bas du document, trois noms reviennent: Me Nkongho Felix Agbor, Dr Fontem A. Neba, et Wilfred Tassang. Le premier est le président des avocats du département du Fako et du Consortium qui défend, entre autres, les causes de ses pairs des régions anglophones. Ancien élève du collège St Joseph de Sasse, c’est à l’ancienne université de Yaoundé qu’il fait ses classes en droit privé. Plus tard, il va continuer ses études au Nigeria. Le fondateur et directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique est aussi connu pour ses publications sur les questions de droit international. Il a aussi offert ses services dans des pays comme l’Afghanistan pour le compte de l’Organisation des Nations-Unies ou la Sierra Leonne. Le Dr Fontem Neba est un enseignant affecté au département d’anglais de l’université de Buea et membre du Syndicat national des enseignants du supérieur, antenne de Buea. Wilfred Tassang est le secrétaire général exécutif du Cameroon teachers trade union (Cattu), un syndicat qui regroupe essentiellement les enseignants d’expression anglaise. Encore peu connu des Camerounais il y a deux ans, Wilfred Tassang se présente comme un homme intègre. «Nous comprenons les peurs des populations, nous savons également et nous pouvons le certifier, que le gouvernement a l’intention de détruire les responsables syndicaux à travers la corruption. Mais pour ce qui me concerne, je peux dire à la population que je suis incorruptible. Aucun montant ne peut acheter ma conscience. Si tel était le cas, je serai bien loin avec toutes les offres qui m’ont été faites par le passé», affirme le successeur du défunt Simon Nkwenti.