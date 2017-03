Péage Routier: Le Cameroun perd 4 milliards de Fcfa en 2016

Ce manque à percevoir est dû à la multiplicité des intervenants dans le circuit de collecte des frais dans les postes de péage installés dans les axes routiers du Cameroun. Le triste constat des responsables du Fonds routier ne surprend personne. Ce d’autant plus vrai que la presse n’a de cesse de dénoncer cette autre source de détournement de deniers publics. La pratique mafieuse s’effectue entre les chauffeurs de véhicules de transport en commun ou des camions et les agents en service aux différents postes de péage routier répartis sur l’ensemble du territoire camerounais. Il est courant de voir ces chauffeurs remettre de l’argent et poursuivre sa route sans recevoir le ticket qui coûte 500Fcfa par passage. C’est ainsi que les agents en poste dans les postes de péage remplissent leurs poches pour aussi engraisser leurs chefs, et la file est longue. Tout ce passe sous le regard complice

des éléments des forces de sécurité et de défense affectés en ces lieux où l’on travaille de jour comme de nuit. L’on ne peut omettre de dénoncer ces citoyens indélicats usant du trafic d’influence pour ne pas payer les frais exigés aux postes de péage, au détriment des caisses de l’Etat. Sont épargnés de cette filouterie, les piétons, les ambulances, les engins à deux roues ou les véhicules des forces armées, de la gendarmerie et de la police. Fait également partie de cette mafia, le phénomène de faux tickets ou des tickets déjà utilisés mais qu’on revend au prix homologué qui est de 500 Fcfa par passage.Pourtant, cette taxe sur l’utilisation des routes avait été instaurée en 1994 dans le souci de recueillir des fonds nécessaires à l’aménagement ou à l’entretien des axes routiers du Cameroun. A son entrée en vigueur, le péage routier était géré par un Comité interministériel. De 1995 à 2007, les fonds perçus avoisinaient les quelque 5 milliards de Fcfa par an et il y avait mois d’une dizaine de postes de péage. Après cette période grasse, les faits de malversations vont changer la donne et les recettes vont drastiquement baisser au point où la situation est discutée lors de la 8 ème session du Conaroute - le Conseil national de la route, tenue le 8 décembre 2009. Et le ministre des Travaux publics de l’époque avait suggéré l’automatisation des postes de péage et des stations de pesage. Rien n’est fait dans ce sens et l’agression financière a continué de prospérer. Ce manque à percevoir, malgré la multiplicité des postes de péage, est gobé alors que le Psrr - le Programme de sécurisation des recettes routières est créé pour supplanter le Comité interministériel et le nombre de véhicules qui vient agrandir le parc automobile national. Au courant de l’année 2012, près de 600 millions de Fcfa sont détournés par les responsables de ce Programme de sécurisation des recettes routières. Ces détournements sont perpétrés au moyen de la vente parallèle de tickets, et la fabrication de fausses quittances de versement des recettes au trésor public. Les cerveaux de ce réseau sont mis aux arrêts. Et naît donc l’affaire Guillaume Mankollo Ekomba. Ce n’est qu’en mai 2016 que le ministre Emmanuel Ndanou Djoumessi des Travaux publics présente aux investisseurs un projet de construction et d’exploitation de 14 postes de péage sur certains axes routiers bitumées. Les postes concernés sont: Nsimalen sur l’itinéraire Yaoundé-Mbalmayo de la route nationale N°2, Mbankomo sur la route nationale N°3, Tiko sur l’axe Douala-Mutenguéné, Edéa, Nkomotou, Bayangam, Bafia, Mbanga, Manjo et Bandja. Ceci pour permettre au gouvernement de stopper la saigne. Un appel public à manifestation d’intérêt est lancé au cours de l’exercice 2016 en vue de la sélection des entreprises ou groupements d’entreprises devant accompagner le gouvernement pour le financement, la construction, l’équipement, l’exploitation et la maintenance des 14 postes de péage. Et les éventuels soumissionnaires avaient jusqu’au 11 août 2016 pour déposer leurs dossiers de candidature. Il est arrêté que les bâtiments des postes de péage seront constitués, entre autres, d’un rez-de-chaussée et un étage comprenant un espace pour l’accueil, un local repos gendarme, une niche gendarme, des locaux de repos homme et femme, 4 Wc, une douche, un local technique énergie, un local technique informatique, un local de surveillance, un local du chef de poste, une salle de réunions, une salle de reddition des comptes, un coffre-fort. L’on attend toujours les résultats. Entretemps, et au regard de l’état de dégradation des routes, il y a lieu de s’inquiéter du sort de l’argent collecté dans les postes de péage.