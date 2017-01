l'UE et le Cameroun signent une convention pour améliorer l'accès à l'État Civil

C'est ce 24 Janvier 2017 à Yaoundé qu'a été signé entre le gouvernement camerounais et l'Union Européenne cet accord de financement dont le montant s'élève à un peu plus de six milliards de FCFA.

Seulement 60% des nouveau-nés sont enregistrés à la naissance, avec les taux les plus bas dans les Régions de l’Extrême-Nord (38,2%) et de l’Est (56%). C'est ce que révèlent les résultats d'une récente étude diagnostique de l'État civil camerounais . C'est sans doute pour rétablir l'équilibre que Louis Paul Motaze, le Ministre de l’Économie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) a procédé, avec Françoise Collet, l’Ambassadeur/Chef de Délégation de l'Union Européenne en République du Cameroun, à la signature de la convention de financement du Programme d’Appui à la Citoyenneté Active d'un montant de 6,641 milliards de FCFA. De manière spécifique, l'accord a en point de mire le renforcement de l'accès des populations des dix Régions du Cameroun aux services améliorés de l’État civil, et va accorder une place de choix aux organisations de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Cette convention s'inscrit dans

le cadre du 11e Fonds européen de Développement en cours d’exécution au Cameroun. Elle couvre la période 2014-2020 et prévoit une enveloppe totale de plus de 185 milliards de FCFA.À Louis Paul Motaze de préciser que «L’intérêt juridique, économique, politique et même social d’un système d’état civil à la fois fiable et bien structuré dans tout État moderne n’est plus à démontrer. Sur le plan économique, un bon système d’état civil permet d’avoir des données de qualité pour une bonne planification des actions de développement» Pas osé de croire qu'avec la signature de ce texte, l’amélioration de l’accès de l’état civil aux populations camerounaises connaitra moult réformes et avancées toutes à leur avantage.