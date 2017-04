Gabon: Qui veut le fauteuil de Marie-Madeleine Mborantsuo ?

Au cœur d’une enquête menée par le Parquet national financier (PNF) de Paris pour "détournements de fonds publics et blanchiment en bande organisée", la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Mborantsuo, se trouve sous le feu des critiques. Nombreux, au sein du pouvoir à Libreville, réclament désormais sa destitution.



Soutiens

Reconduite pour un nouveau mandat à la tête de cette institution en 2014 par Ali Bongo lui-même, Marie-Madeleine Mborantsuo est supposée rester à son poste jusqu’en 2021. Deux candidats potentiels s’activent toutefois dans les couloirs feutrés du Palais du bord de mer pour lui ravir son fauteuil. C’est le cas de l’actuelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’avocate Denise Mekam’ne. Cette Fang de Ndjolé dans le Moyen-Ogooué (Centre-Ouest), membre du Mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba (Mogabo) est une amie du chef de l’Etat. Réactivé à la faveur des ennuis de santé ayant

suivi le départ du Gabon de Maixent Accrombessi, ex-directeur du cabinet présidentiel, ce mouvement avait été suspendu en 2015. Il est actuellement dirigé par le ministre des affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya, détenteur du porte-feuille de l’intérieur lors de la présidentielle d’août 2016. Denise Mekam’ne est soutenue par le ministre de la communication Alain Claude Bilié By Nzé et Jean-François Thardin, le patron de l’Agence nationale d'investigations financières (Anif ) qui est en contact direct avec le PNF de Paris.Marie-Madeleine Mborantsuo est d’autant plus fragilisée que le Mogabo appuierait, selon nos sources, la plainte déposée contre elle, le 12 avril, auprès de la haute cour de justice gabonaise par l’opposant Jean de Dieu Moukagni Iwangou ainsi que Marc Ona Essangui et Paul Nicolas Nguema, deux personnalités de la société civile. Autre contempteur regardant vers la Cour, l’actuel secrétaire général du gouvernement, Ali Akbar Onanga Y’Obegue. Ce Téké d’Akieni (Haut-Ogooué), 46 ans, membre du Mogabo et cousin de Patience Dabany, la mère d’Ali Bongo, souhaite que ce poste reste entre les mains d’une personnalité originaire de la province natale des Bongo, d’où est aussi issue Marie-Madeleine Mborantsuo, une Obamba de Franceville. Le président gabonais ne devrait toutefois pas trancher ce dossier avant les élections législatives elles-mêmes issues du - très incertain - "Dialogue national" devant théoriquement prendre fin en mai prochain.