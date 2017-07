Cameroun - Express-Union: bientôt dos au mur, la Cnps se désolidarise...

C'est par un communiqué assez bref et concis que Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO, DG de la Cnps révèle cette information. Sans doute est-il exigu à l'image du vase dans lequel est d'ores et déjà confinée la compagnie à fond bleu. "Tout versement opéré dans cet établissement [Express-Union, ndlr] sera considéré comme nul et non avenu" peut-on lire. Coup de semonce à tous les employeurs qui reversent leurs cotisations sociales à la Cnps. Si les raisons de cette décision ne sont pas précisées dans la note, on croirait mal qu'elle ne soit le fruit d'une profonde réflexion autrement dit, la seule option pour écarter un danger, dusse-t-on courroucer une firme nationale dans un sale état. Ce n'est ignoré de personne en effet, la déconvenue avec la Cnps fait suite à la guerre que ne livre que mal la micro finance contre les compagnies de téléphonie relativement aux transactions mobiles. Si

on avait attribué sa piètre prestation à l'obsolescence de ses méthodes de propagande, le marketing par la force, à un morcellement outré des tâches en entreprise voire à une politique deloyale qui lui vaut de foncer droit vers le mur , l'actualité qui nous préoccupe a tout pour nous interroger sur si Express Union évolue vraiment dans la normalité, la lisibilité, l'honnêteté et dans le professionnalisme. Des principes entre autres qui sont le préalable pour ne pas dire, devrait être la poutre d'une alliance avec une compagnie à l'instar de la Caisse Nationale de Prévoyance Social; de qui dépend l'avenir des travailleurs planifiée sur des années. Cette rupture à l'initiative de la Cnps en dit donc long. Express Union n'est pas la Micro Finance de l'avenir, elle est à craindre si elle garde sa forme actuelle. S'il fallait faire preuve de patriotisme, loin de redouter le nombre important de familles camerounaises qui seront dans la rue si végète cette firme, on soutiendrait toute initiative qui a dessein d'avancer la patrie. Le projet Express Union semble ne plus en être.