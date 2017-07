Cameroun: Travelling valorise l'univers médiatique camerounais

Entièrement consacrée aux médias et aux hommes de medias, l’émission Travelling en diffusion depuis quelques mois sur la chaine panafricaine Voxafrica créée l’émulation auprès du public. Produit par IN & OUT Production, le magazine présente en 52 minutes, le décor et l'envers du décor des médias ainsi que des hommes et femmes qui font les médias, et souhaite familiariser le grand public avec cet univers qui fascine et séduit des millions de lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Originale, riche et diversifiée en contenus, Travelling se dévoile au travers de 5 rubriques, bien agencées. On peut citer notamment Le zoom qui est une enquête sur un phénomène lié aux medias. Pour Les 2 premiers numéros de travelling nous avons parlé respectivement des débats télé du dimanche et des revues de presses télé et radio. Le Making Of où l’on dévoile et montre les secrets de fabrication, les coulisses des émissions télé,

radio, presse écrite, web. Le 1er numéro de Travelling a permis à ses téléspectateurs de découvrir le secret de fabrication du journal télévisé de VISION 4. Dans le 2e numéro l’émission était au cœur du 13H, le journal de CRTV-Poste National. Notamment de la conférence de rédaction à sa présentation, en passant par les reportages sur les terrains, où le téléspectateur a pu pénétrer le cœur de la production du journal radio le plus célèbre du Cameroun. Le gros plan est consacré au d'un(e) grand(e) portrait homme/femme des medias, et dévoile son côté privé, son parcours, les anecdotes, les coups de cœur, les coups de gueule, ses ambitions, les témoignages des ami(e)s, des proches, des collègues et des intimes. Question de valoriser ceux qui ont fait et qui font les médias au Cameroun. Ce fut notamment le cas du journaliste émérite de CRTV Alain BELIBI 1er gros plan au premier numéro. Et Haman MANA grand nom de la presse écrite au Cameroun... Le casting des intervenants se faisant en fonction des sujets arrêtés lors de la conférence de rédaction, Travelling, premier magazine télé camerounais exclusivement consacré aux médias et aux Hommes de médias a reçu depuis son lancement, un accueil on ne peut plus favorable et sa notoriété au fil des éditions, explose dans l'univers médiatique. Les retours enregistrés des téléspectateurs et le feed-back du diffuseur très positifs, en sont une preuve. La prétention dudit programme étant de contribuer à augmenter les audiences de la chaine Voxafrica. « Grâce au retour que nous avons dans les réseaux sociaux, après la diffusion des deux premiers N°, nous pouvons dire que nous sommes en voie d'atteindre cet objectif. Les téléspectateurs ont été au rendez-vous et se sont dit satisfaits de la qualité de l’émission tant sur la forme que sur le fond. Ils trouvent que les contenus que propose Travelling sont inédits » déclare le producteur Jean Paul Tchomdou Travelling est produit par IN & OUT, maison de production ayant pignon sur rue et qui produit les émissions Carrières et Stratégie diffusées sur Canal 2 International. Selon le producteur, sa priorité est de continuer à faire des émissions de qualité à l’instar des deux magazines déjà conçus et qui pourraient être diffusés dans les prochains mois. L’objectif de tous ces projets étant de contribuer à améliorer l'offre télévisuelle camerounaise et africaine en offrant aux téléspectateurs africains, des programmes de qualité répondant aux standards internationaux.