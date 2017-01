Cameroun - Partis politiques: L'Undp annonce un congrès le 25 février 2017

Le 25 février 2017 se tiendra à Yaoundé le 6ème Congrès ordinaire de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp). 237online.com Après le 5ème qui s’est tenu en 2012, ce sera, à n’en point douter, l’occasion de réélire les membres du comité central et le président national de ce parti allié du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Joint au téléphone hier, Mohamadou Talba, secrétaire national à la communication de l’Undp, a confirmé la date du 25 février 2017. Pour lui, il s’agit d’un congrès ordinaire de renouvellement de toutes les structures du parti. « Nous sommes en plein préparatifs, je dois dire qu’un tel congrès intervient tous les 5 ans. Après les congrès de 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, il est normal d’organiser celui de 2017 conformément à nos statuts », a-t-il affirmé. Ce congrès a beaucoup d’enjeux. Il se tient peu avant les élections présidentielles de

2018 au Cameroun. Il nourrit donc beaucoup de récriminations et aussi beaucoup d’espoirs. Car, plusieurs militants profiteront sans doute de ce conclave pour demander au président national, Bello Bouba Maigari, l’actualité de la plateforme passée avec le Rdpc. Une bonne frange entrevoit une autonomie de ce parti afin de bien aborder les échéances électorales futures. A en croire Mohamadou Talba, c’est le congrès qui dictera les perspectives de 2018. C’est dans le cadre de ce congrès ordinaire que le comité central sera élu. Ce sera également l’occasion de reconduire Bello Bouba Maigari s’il est resté fidèle aux recommandations du parti. A propos de la plateforme avec le Rdpc, le secrétaire national à la communication a affirmé que les délégués et militants de son parti vont sans doute évoquer le sujet lors du congrès. En 2012, Bello Bouba Maïgari s’était magistralement imposé lors des travaux au palais des Congrès de Yaoundé à l’occasion du 5ème congrès ordinaire de son parti les 18 et 19 février cette année-là. D’après lui, les assises de Yaoundé ont donné à son parti l’occasion de sensibiliser tous les camarades militants et sympathisants, tous les électeurs du Cameroun qui doivent contribuer au bon déroulement du processus de refonte des listes électorales pour que les prochaines élections municipales et législatives se déroulent bien. Une curiosité, Bello Bouba Maïgari continuait d’affirmer que l’ambition de son parti est d’arriver au pouvoir, surtout par « la voie des urnes». Et pour réaliser ce vœu, l’ancien Premier ministre s’est voulu clair : « L’Undp ira sous ses propres couleurs aux élections législatives et municipales ».