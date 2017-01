Cameroun - Can 2017: 27 millions de primes déjà payés par joueur

Et pour cause, les primes promises par la Fédération camerounaise de football n’avaient pas encore été payés. Mais quelques heures avant ce match contre le Sénégal, le ministre des Sports, Ismaël Bidoung Mkpatt, a annoncé que le paiement avait été réglé. Soit, environ 27 millions de FCFA par joueur. En effet, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a publié le 12 janvier 2017 un communiqué qui fixe la structure des primes des Lions indomptables du Cameroun dans le cadre de leur participation à la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) qui se joue au Gabon depuis le 14 janvier et ce, jusqu’au 5 février. Ainsi, les Lions bénéficieront d’une prime de présence d’un montant de 500 000 FCFA. Celle de qualification est fixée à 15 millions. En cas d’atteinte des 1⁄4 de finales, chaque joueur aura perçu 27,5 millions de FCFA. En se qualifiant pour la demi-finale, chaque

footballeur percevra de manière cumulée 30,5 millions. Si les Lions indomptables atteignent la finale, chacun d’entre eux percevra de manière cumulée 35,5 millions. Et si le Cameroun remporte la finale, chaque joueur recevra de manière cumulée 40,5 millions de FCFA. Les joueurs et les dirigeants ont convenu de ce que les primes ne sont plus par match, mais par objectif.