Cameroun - Can Gabon 2017: Match de rodage pour les Lions ce jour

Les Lions Indomptables seront évalués ce jour après quatre séances d’entraînements au stade annexe 1 de Yaoundé. 237online.com Avant de jouer le Zimbabwe mardi 10 janvier 2017, les Léopards de la Rd Congo se dressent face aux Lions Indomptables dès 14h 30 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ce match amical rentre dans le cadre de la préparation pour la Coupe d’Afrique des nations, une compétition qui se tient au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Les deux nations étant qualifiées pour cette 31e édition, il sera question de chercher les automatismes à quelques jours de première sortie. Les Lions Indomptables sont logés dans la poule A avec le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée Bissau. Ils débuteront la compétition le 14 janvier à 20 heures, face au Burkina Faso en levée de rideau du match d’ouverture entre le Gabon et la Guinée Bissau. Benjamin Moukandjo,

le capitaine et ses coéquipiers, joueront ensuite la Guinée Bissau avant de terminer contre le Gabon. Pour sa préparation, la Rd Congo a choisi le Centre d’excellence de la Caf a Mbankomo. 3e lors de la dernière édition en Guinée Equatoriale, la Rd Congo ambitionne faire mieux que la 3e place de 2014 en Guinée Equatoriale. Pour cela il faudra dans un premier temps sortir du groupe C, considéré comme le plus difficile, surtout avec le forfait de Yannick Bolasié, l’attaquant d’Everton, blessé pour plusieurs mois. Les hommes de Florent Ibenge, l’entraîneur de la Rd Congo, joueront contre la Côte d’Ivoire, le tenant du titre, le Maroc et le Togo.