Cameroun: La BICEC dévoile sa nouvelle vision

L’immeuble siège de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (Bicec) au quartier Bonanjo à Douala aura bientôt un nouveau visage. La Direction de cette banque annonce dans les prochains mois une totale transformation de la façade de cet immeuble et la rénovation de plusieurs de ces agences.

L’opération s’inscrit dans le sillage de la « nouvelle vision» de cette banque qui se présente plus que jamais comme une « banque solide, dynamique, innovante, digitale, transparente et encore plus proche de ses clients à travers son vaste réseau d’agences » indique le communiqué de presse publié à cet effet.

La nouvelle vision de la Bicec intègre désormais la digitalisation dans sa stratégie commerciale. La banque fait ainsi son entrée dans les réseaux sociaux. Facebook, Tweeter, Youtube et Linkeldn n’auront plus désormais de secret pour cette banque et ses clients. Le but étant « d’accentuer sa visibilité auprès de ses clients et du grand public ». Le dispositif de communication de la Bicec a été ainsi renforcé pour la cause.

La banque qui a eu un résultat négatif en 2016 rassure que le tendance sera reversé en 2017 et compte poursuivre ses actions de mécénat culturel, sportif et s’investir davantage dans la protection de l’environnement.

Une exposition de photos issue d’un concours organisé par la banque a cours depuis le 13 mars dans les jardins de la place du gouvernement à Bonanjo à Douala.



Oumarou Doukhali, 237online.com