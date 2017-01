Cameroun - Grève: Bamenda, les facettes d'une ville frondeuse sinistrée

Hier lundi 16 janvier, l’opération “villes mortes” lancée par le Consortium des organisations de la société civile anglophone a été largement suivie à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Vers 6 heures du matin, il régnait sur la ville un silence d’enfer. Seuls des chants de coqs venaient rompre cette absence totale de signes de vie. Du haut des arbres, à Up Station, les chants d’oiseau signalaient également le jour qui se levait difficilement. L’un des ténors de la contestation anglophone chargé du blocus au départ de Bamenda raconte au reporter du Jour, les dispositions prises : « Aucune voiture ne doit quitter la ville. Chacun doit rester chez lui. La presse peut circuler comme elle veut. 237online.com Les forces de l’ordre peuvent aussi passer mais ce sont nos ennemis », explique-t-il. Au pied de la colline, Nkwen Park était tout aussi silencieuse. Le vacarme habituel des motos,

des taxis et des bus appartenant aux agences de voyage, n’était pas au rendez-vous. Les chargeurs sont restés chez eux, comme le leur avait demandé les organisateurs. « Plus de 18.000 tracs portant un message clair ont été distribués pour sensibiliser les populations, notamment à Bamenda et Buea. Des délégations ont été envoyées dans le Cameroun anglophone profond pour galvaniser les masses », a confié l’un des leaders anglophone sur place à Bamenda. Les stationsservice de Nkwen ont respecté le mot d’ordre de grève. Dimanche soir, une longue file des usagers du transfert d’argent par téléphone mobile, était visible chez Total. Les boutiques avaient également battu tous les records d’achat de vivres de toutes sortes. A la sortie de Bamenda, vers Akum et Santa, le mouvement était autant suivie qu’en ville. Le patriarche Achidi Achu, ancien premier Ministre chef du gouvernement n’a pesé d’aucun poids sur une population qui ne veut visiblement rien entendre. A la barrière de gendarmerie érigée sur le site du péage routier d’où Ni John Fru Ndi avait chassé les agents du Fond routier, il n’y avait aucun transporteur pour répondre aux coups de sifflets. Vers 10 heures, quelques habitants du coin ont traversé le pont situé en contre-bas, pour aller cultiver leur jardin. Les bergers qui ont l’habitude de passer ici à la recherche de pâturage n’ont pas pris le risque de sortir leur bétail. Toutes les boutiques d’Akum et Santa sont restées fermées toute la journée. Au marché de Santé, les vivres entreposés au bord de la route depuis plusieurs jours ont été évacués par l’Ouest dans la nuit. Hier matin, des jeunes bien organisés veillaient à ce qu’aucune voiture n’entre et ne sorte. A Hospital Round-about, un petit mouvement de foule observé autour de midi a laissé la place au même vide observé partout. Les voitures qui desservent Bali, Batibo et même Ekok n’ont pas quitté les parkings. Sur la voie, il y avait tout de même les traces des incendies du lundi 9 janvier. Les cendres et la ferraille des pneus brulés n’avaient toujours pas été nettoyées. Si bien que, au cas où les jeunes en colère déversaient encore les carcasses en ce carrefour populeux, il n’y aurait aucune issue. Ici, nous sommes à un point chaud de Bamenda, non loin de Mancho Street, et au point de départ pour la frontière nigériane à Ekok. La grève a donc empêché le commerce transfrontalier entre le Cameroun et le Nigeria dont Bamenda est un important point de transit. Comme il fallait s’y attendre, les forces du maintien de l’ordre sont sorties en masse. Pré-positionnées depuis plusieurs semaines déjà, elles ont été déployées à tous les points stratégiques de la ville. Policiers, gendarmes et agents spéciaux étaient sur leurs gardes, en attendant un éventuel glissement Les véhicules de la police dont les chars lance-eau sillonnaient les artères de Bamenda à la recherche des points focaux de la violence urbaine qui brulent et cassent. Aucun coup de feu n’avait été tiré jusqu’à 15 heures hier. « Nos éléments ont reçu pour consigne d’observer strictement la retenue. Mais nous n’allons pas nous laisser agresser par les manifestants », a indiqué un responsable de la gendarmerie en charge des opérations.Hier, sur au moins une très grande partie de la journée, le glissement vers la violence a été évité. Les yeux étaient particulièrement tournés vers Mancho Street. C’est ici qu’habite Bibixy Tse Mancho, leader de la jeunesse qui s’est illustré en tenant son discours mobilisateur dans un cercueil, lors de la première grève. « Nous sommes très satisfaits. La ville morte marche à 100%. Les policiers et les gendarmes sont partout. Mais toute la ville est paralysée », a raconté Mancho. Là, à Nitop III Quarter, les jeunes se considèrent comme des combattants ayant libéré Bamenda. « Depuis ce matin, tout se passe normalement ici. La police ne peut pas venir chez nous. Les enfants jouent au football partout », explique avec triomphe l’homme au cercueil acheté à 80.000 Francs Cfa pour les besoins de la mobilisation. Dans les quartiers de Bamenda, beaucoup de manifestants criaient à la victoire hier. La réussite de la deuxième opération ville morte consécutive, après celle du 9 janvier a boosté le moral des grévistes. « Nous ne voulons plus entendre parler du délégué du gouvernement à Bamenda. Tous ceux que Yaoundé envoie ici se comportent comme des dieux. Ils ne sont pas des nôtres », explique un jeune à Hospital Round-about. Toutes les langues ici incriminent Vincent Ndumuh, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda. En cause, le délabrement total de la voirie. En septembre 2016, des jeunes emmenés par Mancho avaient chassé de Commercial Avenue des employés municipaux travaillant avec des machettes. Motif pris de ce que dans une grande ville comme Bamenda, les équipements modernes devraient être achetés.Au premier jour des villes mortes, Bamenda gardait les facettes d’une ville à l’abandon. Au Commercial avenue, des tas d’immondices sont restés sur la voie publique, malgré la montée n puissance de l’insurrection populaire et la désobéissance civile. La Communauté urbaine n’a pas fait mieux qu’aux jours où les bacs à ordures débordent de saleté et lorsque que les grands carrefours sont envahis par les ordures ménagères. En dehors du quartier administratif qui reçoit des coups de balai en permanence, les gravas de tous genres s’amassent, notamment dans les coins populeux. Seul le froid du soir attenue les odeurs qui montent. En journée, ça ne sent pas bon, à Sonac Street, City Chemist, Meta Quarters, etc. Le vent qui souffle en cette période d’harmattan épand la poussière noire des zones où le feu des manifestants a brulé. Meta Quarters est le symbole même du soulèvement des jeunes de Bamenda contre l’autorité établie. La marche des avocats qui s’est achevé dans un bain de sang a laissé des marques sur la chaussée et sur les édifices publics. Le point culminant de cette insurrection fut l’incendie du commissariat du 3ème arrondissement de la ville. De ce qui reste du bâtiment situé sur la droite, en allant vers Hospital Rdb, il y a en bonne place plusieurs carcasses de motos calcinées. La violence des flammes n’a rien laissé du toit au mobilier. Rien n’a été sauvé au bureau des enquêtes où plusieurs documents sont partis en fumée. Les flammes ont surtout fait disparaître toute inscription au bureau du commissaire tandis qu’une trace d’écriture laisse croire qu’à l’extrémité droite se trouvait le bureau d’un de ses adjoints. Pour éviter une réplique des incendies ciblés, les officiels civils et militaires ont posté des éléments lourdement armés autour des édifices stratégiques. Sur la tribune officielle au centre commercial, les gendarmes avaient fait le siège, installant à découvert un important matériel anti-émeute, et disposant quelques armes au faisceau. Aucune confrontation n’a eu lieu avec les populations. « Nous insistons sur le caractère pacifique des deux jours de villes mortes. Les gens doivent éviter toute provocation et toute confrontation inutile. Le mouvement de revendication est avant tout pacifique », avait prévenu Maître Felix Nkhongo Agbor Balla. A Bamenda, plusieurs jeunes baptisés « Leaders » ont été mobilisés par les organisateurs du débrayage, pour veiller au respect de la discipline. Les jeunes en question sillonnaient la ville pour détecter toute tentative d’ouverture des commerces et empêcher la circulation des véhicules. C’est plutôt sur les réseaux sociaux et téléphoniques que l’aile dure du mouvement anglophone a passé toute la journée de lundi à propager des messages fanatiques de peur et de terreur. Au point d’agacer les organisations de la société civile, qui manœuvrent pour éviter l’enlisement prôné par les sécessionnistes du Scnc. Hier comme aujourd’hui, la question reste de savoir qui contrôle les foules de manifestants dans les localités du Cameroun d’expression anglaise. Le Consortium tient visiblement les troupes. Mais pour combien de temps encore ?