Affaire Afrique media: Le Cnc appelle les câblodistributeurs au secours

La correspondance du président du Conseil national de la communication (Cnc) au président du Syndicat des télédistributeurs par câble du Cameroun (Synatecc) tient sur deux pages. L’objet est clair : «Retrait de la chaine Afrique média de votre bouquet». Peter Essoka commence son message par un rappel des faits. «Par décision n°000015/Cnc/du 04 juin 2015, Afrique media avait été suspendue pour fautes éthiques et déontologiques en matière de communication sociale. Mais, cette mesure n’a pas été appliquée par les responsables de cette chaine», indique le président du Cnc. Il rajoute que «les procédures judicaires initiées par Afrique média ont à ce jour abouti en sa défaveur». Malgré cet affront, le Cnc constate que la chaine de télévision panafricaine «continue de diffuser des propos portant atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelles». Deux cas pour étayer son constat. Premièrement, sur la crise anglophone, le Cnc a sélectionné des extraits

diffusés le 06 mars 2017 entre 15h36mn40s et 15h53mn59s. Morceaux choisis : «The school year has been cancelled and Crtv does not want to announce it. It’s a corrupt government”; “We, the Ambazonians, are going to give them sleepless nights until they give our independence”. Le deuxième sujet qui a retenu l’attention de l’organe de régulation est un débat sur l’avenir du franc Cfa retransmis par la chaine le 26 mars 2017. «Le président Biya se prend pour Dieu ; le pays lui appartient. L’heure est arrivée où le Cameroun va le chasser, le poursuivre...», sont des propos qui auraient été tenus sur un plateau d’Afrique média. Au vu de tout ceci, le Cnc demande au Synatecc de «bien vouloir retirer sans délai la chaine Afrique média de votre bouquet, en application de la décision sus visée». Si le Cnc se contentait généralement de suspendre la chaine de télévision panafricaine, cette fois, Peter Essoka a opté pour une autre mesure. Le retrait sans autre forme de procès de cette chaine du bouquet des câblodistributeurs. Cet autre acte du Cnc est un nouvel épisode du feuilleton Afrique média-Cnc, qui a déjà connu moult rebondissements. Pour cette nouvelle affaire, la réaction d’Afrique média tient en un document : la grosse du jugement rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé le 1er mars 2016. Le juge de référés d’heure à heure ordonnait ainsi la levée des scellés sur la représentation régionale d’Afrique média, après huit mois de procédure judiciaire. «Tout ce qu’on veut faire savoir aux Camerounais et aux Africains, c’est que nous n’avons aucun problème avec le Cnc. Nous avons eu gain de cause face à eux devant la justice. Ils avaient l’occasion de faire appel à la décision de justice, ils ne l’ont pas fait. Nous non plus n’avons poursuivi la procédure, parce qu’on aurait pu les poursuivre pour dommages et intérêts», ponctue Albert Patrick Eya, directeur de l’information d’Afrique média.