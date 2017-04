Cameroun: Ismaël Bidoung Mkpatt SG de la Présidence de la République ?

«Mini Pam Pam» assure être armé pour cette tâche et compte beaucoup sur sa proximité avec la Première Dame Chantal Biya. Dans la Haute-Sanaga, ça chauffe ! (Dr ?) Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt alias «Mini Pam Pam», le truculent ministre des Sports et de l’Éducation Civique pense que son heure a sonné pour accéder au Secrétariat Général de la Présidence de la République. C’est de bonne guerre : la solidarité n’est pas la chose la mieux partagée dans le monde politique. Tenez, le 24 mars dernier, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir depuis 32 ans était en fête. Une occasion rêvée pour les militants de revisiter le parcours de leur parti et dresser un bilan. À Nanga Eboko, si face à ses adversaires politiques, le parti au pouvoir n’a rien à craindre, le RDPC a mal à sa discipline interne. Le président national du parti

au pouvoir, au cours du troisième congrès extraordinaire de 2006, avait parlé des luttes de positionnement entre les personnalitésressources en ce termes : « Je le dis et je le répète, le RDPC doit être un parti de militants et non un parti d’état-major. Bien sûr, la libre discussion ne doit pas conduire à l’anarchie ni aux luttes de faction». À Nanga Eboko, le RDPC est devenu un terrain d’affrontement entre camarades. En témoignent les batailles enregistrées au cours du meeting du 24 mars pendant lequel, celui qui a défrayé la chronique il y a quelques temps avec sa révérence grotesque au Chef de l’Etat, (Dr ?) Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt puisqu’il s’agit de lui, n’a passé son temps, à Nkoteng comme à Nanga Eboko, à s’auto-glorifier et mettre certaines élites du cru en minorité, notamment Ngoh Ngoh et Messengue Avom. Il a réuni dans son domicile certains présidents de sections et sous-sections, et leur a annoncé qu’il ne sera plus un «petit ministre des sports» au prochain remaniement. Son regard est désormais porté au Secrétariat général de la Présidence de la République. Une annonce qui n’a pas surpris notre source (généralement crédible) qui nous renseigne que depuis le retour triomphal des Lions indomptables de l’expédition gabonaise, «Mini pam pam» croit avoir dépassé le niveau de Minsep. Il a donc mis son réseau en branle pour parvenir à son ambition.Selon une source du ministère des Sport et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt ne digère pas le fait que sa proposition de faire le tour du Cameroun avec le trophée avec à la clé 500 millions FCFA de nos «fesses», n’a pas reçu un avis favorable du Sgpr. Ce dernier dans une note adressée au Chef de l’Etat, avait jugé «d’exhibitionniste et inutile» ce tour du Cameroun. Selon le calendrier joint à la demande de Bidoung Mkpatt, il était question de profiter de la présence de la grande majorité des Lions indomptables au Cameroun pour leur permettre de communier avec leurs compatriotes. L’observation de Ferdinand Ngoh Ngoh sur cette lettre de Bidoung Mkpatt au Chef de l’Etat a fait trainer la réponse de Paul Biya, par conséquent beaucoup de joueurs de l’équipe nationale sont rentrés rejoindre leurs clubs sans effectuer le tour avec le trophée de la Can 2017. Bidoung Mkpatt, qui se fait désormais appelé «l’apôtre des Lions indomptables» ne s’avouera pas vaincu et va utiliser la Première Dame pour obtenir le visa de Paul Biya, ce qui arrivera plus tard. Cette onction du chef de l’Etat était pour Bidoung et ses affidés, une sorte de désaveu à Ngoh Ngoh. Du coup, le ministre des Sports a promis mettre tout en œuvre pour prendre la place du Sgpr. Une presse (celle qui était au Gabon et qui a fait le tour foireux du Cameroun avec le trophée) est donc en train de travailler pour faciliter l’éviction de Ngoh Ngoh au profit du «très attaché aux écorces» Bidoung Mkpatt. Citoyens, ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, Ferdinand Ngoh Ngoh soit régulièrement la cible d’attaques mensongères dans une certaine presse acquise au Minsep.L’on se souvient qu’à une certaine époque, Bidoung Mkpatt monnayait la presse pour que tous les dossiers «compliqués» de l’ancien ministre des Travaux publics Messengue Avom, soient mis à nu, ainsi son arrestation entrainerait le retrait d’un concurrent dans l’arène à Nanga Eboko. Certains articles incendiaires sur Messengue Avom étaient d’ailleurs écrits par un journaliste retraité de la Crtv et ventilés dans la presse. Pierre (Ismael) Bidoung Mkpatt avoue en petits comités qu’il a souffert le martyre pendant que Messengue Avom était au Gouvernement. Il déclare à qui veut l’entendre que c’est «Messengue Avom et quelques jaloux» qui ont contribué à son éviction du gouvernement après la honteuse «Affaire Fifa-Cameroun». D’après une source, native de Nanga Eboko centre, patriarche âgé d’une quatre-vingtaine, «Bidoung Mkpatt est un imposteur». Il s’est arrogé malhonnêtement le titre de «oncle de la Première Dame» alors qu’il n’est ni de près ni de loin parenté à Madame Chantal Biya. Pour cet octogénaire, le véritable oncle de la Première Dame est Messengue Avom. Cette information nous a été confirmée par une dame médecin, fille du cru.Désormais c’est le (Dr ?) Bidoung Mkpatt qui est à la manœuvre et déclare très haut bénéficier du soutien inconditionnel de Chantal Biya. Il a créé des groupuscules à Nanga Eboko pour diaboliser toutes les élites afin de rester le seul coq de la basse cour. Un membre de son équipe de dénigrement, en service au ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, déclare à qui veut l’entendre que son mentor sera le SGPR au prochain remaniement. Il le jure pour une bonne raison : le soutien de Madame Biya. On apprend de sources généralement bien informées que le «futur Sgpr» aurait fait venir une quincaillerie de diseurs de bonnes aventures du Bénin et de l’Inde qu’il loge dans ses labyrinthes disséminés à travers le triangle national. Pour mieux appâter Paul Biya qu’il jure ne plus soutenir au cas où il ne sera pas SGPR. Ça s’appelle roublardise. Avec La nouvelle Vision, le pacte d’amitié et de non agression est désormais violé. Nous invitons Bidoung Mkpatt à penser autrement !