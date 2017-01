Cameroun - BICEC: Des résultats contrastés au 31 décembre 2015

La Bicec vient de rendre public son rapport annuel 2015. L’on constate comme il fallait s’y attendre dans ce rapport, que les résultats de la Bicec au terme de l’année 2015 sont assez mitigés. Le résultat net avant impôt au 31 décembre 2015 s’établit à 10, 298 milliards de FCFA, en baisse de -50.8 % par rapport à celui de 2014. Le résultat net après reprises au FRBG et les dotations pour provisions collectives est de 4, 510 milliards de FCFA, en baisse de -63.4% par rapport à décembre 2014. Sur les résultats financiers en 2015, le Produit net bancaire (PNB) au 31 décembre 2015 s’élève à 49,456 milliards de FCFA, en recul de 7,3 % par rapport à 2014. Une baisse qui ne surprend pas au regard du scandale financier qui a secoué cette banque au cours de cette même période. Sur ce scandale, le rapport d’audit publié

dans le rapport annuel de la Bicec informe que « la direction générale nous a informés en février 2016 de la découverte de fraudes significatives relatives à des livraisons de biens ou fournitures de services présumés fictifs qui ont été immobilisés. Au 31 décembre 2015, les corrections déjà identifiées et comptabilisées au titre des exercices antérieurs et qui s’élèvent à 8,6 milliards FCFA ont eu pour conséquence la baisse du résultat avant impôt. Une investigation exhaustive est en cours. Compte tenu de l’ampleur de la fraude, des déficiences significatives de contrôle interne qu’elle met en évidence et de l’absence d’un inventaire rapproché à la comptabilité, nous ne sommes pas en mesure de porter une appréciation sur le poste « immobilisations » qui présente au 31 décembre 2015 un solde net de 41,848 milliards FCFA (hors immobilisations mises en crédit-bail) », peut-on lire dans le rapport d’activité signé par les Experts comptables Pricewater house Coopers, et ECA - Ernst & Young Cameroun. Par ailleurs, il faut noter que malgré cette situation la banque a enregistré des performances plutôt positives s’agissant des dépôts de la clientèle. En moyenne annuelle, les dépôts de la clientèle en gestion en 2015 atteignent 563 milliards de FCFA, soit une augmentation de +31 milliards de FCFA. Cet accroissement est tiré par les dépôts à vue en croissance de +17.4 milliards de FCFA et les ressources sur livrets d’épargne en augmentation de +14.6 milliards de FCFA. Toutefois, les dépôts à terme sont restés quasiment stables sur la période. Les encours moyens de crédits à la clientèle sont également en progression. Ils sont en progression de +52 milliards de FCFA et s’élèvent à 423 milliards de FCFA. Cette évolution, selon la banque, provient notamment des hausses des crédits à moyen terme (+19.8 milliards), des crédits à court terme (+19.7 milliards), des découverts (+6.5 milliards) et celle du crédit-bail (+4.8 milliards). Il faut dire que la BICEC a bénéficié d’une ligne de crédit de 26,2 milliards de FCFA de la filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé (PROPARCO), afin de développer son activité de crédit à moyen et long-terme auprès des entreprises du Cameroun, qui représentent, près de 40% des financements globaux octroyés par la BICEC.