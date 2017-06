FMI: le Cameroun de nouveau sous ajustement structurel ( 3 ans)

Le FMI va immédiatement décaisser 171,3 millions de dollars. Le reste de cette facilité élargie de crédit sera déboursé de façon échelonnée sur trois ans, indique le Fonds dans un communiqué.

Selon le directeur général adjoint du Fonds, Mitsuhiro Furusawa, "le Cameroun a été durement frappé par la chute des prix du pétrole ainsi que par des facteurs d'insécurité" liés aux attaques du groupe jihadiste nigérian Boko Haram dans le nord du pays notamment, "qui ont affecté l'activité de la Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique Centrale (CEMAC)". Cela a conduit à une fonte des réserves internationales communes.

L'économie camerounaise, la plus importante de la sous-région, "fait face à une décélération de sa croissance, à un déclin de sa marge budgétaire et à une hausse rapide de sa dette publique", a-t-il ajouté.

Le programme d'aide intervient alors que les pays de la CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale,

Tchad) traversent une crise économique qui a fait ressurgir le spectre d'une dévaluation du franc CFA.