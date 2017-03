Cameroun: Les sièges des partis politiques laissés à l'abandon

Il est 13 heures, mais ce n’est pas le grand remue-ménage. Un seul communiqué épinglé sur un babillard nous renseigne sur la tenue du 6ème congrès ordinaire du parti prévu pour le 25 février au palais des congrès de Yaoundé (il y a quelques semaines, Ndlr). Dans la principale salle, deux dames : l’une d’elle, télécommande en main, paraît ne pas se décider sur le programme télé à suivre et l’autre est occupée à une tâche bureautique. «Il n’y a rien de particulier, mis à part la réception des usagers qui vont et viennent», nous répondent-elles. Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes au siège du Social Democratic Front (SDF), non loin de la pharmacie Xavyo. Tout comme à l’Undp, le portail est lui aussi largement ouvert. Nous avons la chance d’arriver lors de la tenue d’une réunion regroupant une poignée de militants. Mais, impossible d’en savoir davantage concernant la

vie au siège du parti. Et pour cause : «vous n’avez pas de carte de presse ou un carton qui prouve que vous êtes journaliste à Mutations», nous rétorquent nos interlocuteurs. La scène est différente au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Rendu au siège du parti situé au quartier Odza, la villa qui sert de quartier général est fermée. Une facture de la société distributrice d’électricité pend au portillon de la clôture arrière. Interrogée sur la question, une jeune dame nous fait savoir qu’il n’y a personne : «Des gens font des va-et-vient ici depuis quelques jours. Personne n’est venu ici aujourd’hui», nous lance cette gérante d’un « call box » situé à quelques pas du siège du parti de Maurice Kamto. Quant à l’Union démocratique du Cameroun (Udc), il occupe le dernier niveau d’un immeuble de deux étages sis à la Montée âne rouge et dont le rez-de-chaussée est affecté au commerce. C’est d’ailleurs dans l’une de ces boutiques que l’on retrouvera Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya, député de l’Udc. En l’absence du grand monde, des activités relatives à l’école africaine et d’éthique sont menées. Interrogé, le secrétaire national à la communication se défend sur le fait que le siège du parti est «un espace où se déroulent plusieurs activités : d'ordre culturel, politique et autres». Pour Mongwat Amadou Ahidjo, «l'Udc est présente au siège. Il y a du monde et des activités s'y déroulent à profusion». Par contre, au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) sis au quartier du lac, des véhicules garés dans l’enceinte renseignent sur la présence humaine. S’étant rapproché de plus près, un constat se dégage ici. Les uns et les autres vaquent pour la plupart à des tâches liées à la vie du parti, mais aussi à celles purement administratives. Une impression qui augure, comme il est de coutume, d’un grand déploiement sur le terrain du parti de la flamme, à l’aube des échéances électorales que connaîtra notre pays l’année prochaine.